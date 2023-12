"Про підтримку з повітря забули бл*ть": NYT опублікував перемовини російських військових

Російська армія має збої в зв’язку, їй не вистачає критично важливих запасів, зокрема палива і води.

Джерело: дослідження New York Times

Деталі: Журналісти проаналізували десятки радіопередач із поля бою навколо Макарова біля Києва.

Зазначається, що через збої зв'язку затримуються термінові запити, на тлі втрат, на підтримку армії РФз повітря. Зокрема, через 30 хвилин після того, як російський підрозділ звернувся за допомогою, є запис: "Про підтримку бл*ть, з повітря забули бл*ть, забули!".

In this series of exchanges, we hear how comms failures delay urgent requests for Russian air support amid mounting casualties. Thirty minutes after the unit requested help: “You forgot about air support, [expletive] air support! You forgot!” pic.twitter.com/GkGjgFqLne — Christiaan Triebert (@trbrtc) March 23, 2022

Радіопереговори повні повідомлень про російські війська, яким також не вистачає критично важливих запасів: "Мені потрібна гостро дозаправка, вода, продукти..."; "Потрібна терміново заправка, терміново заправка, техніка стає на дорозі, прохання заправки".

The radio chatter is full of Russian troops who lack critical supplies, too. Two examples:



“I urgently need refueling, water, and food.”



“Vehicles stalling in the road. Urgently need fuel.” pic.twitter.com/Rtkq6le5vX — Christiaan Triebert (@trbrtc) March 23, 2022

Крім того, в одній з трансляцій чутно наказ накрити артилерійським вогнем житловий квартал Макарова після того, як "господарство" буде вилучено – ймовірне кодове слово для російського персоналу чи техніки. Це може бути воєнним злочином.