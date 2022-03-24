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"Про підтримку з повітря забули бл*ть": NYT опублікував перемовини російських військових

Четвер, 24 березня 2022, 01:09

Російська армія має збої в зв’язку, їй не вистачає критично важливих запасів, зокрема палива і води.

Джерело: дослідження New York Times

Деталі: Журналісти проаналізували десятки радіопередач із поля бою навколо Макарова біля Києва.

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Зазначається, що через збої зв'язку затримуються термінові запити, на тлі втрат, на підтримку армії РФз повітря. Зокрема, через 30 хвилин після того, як російський підрозділ звернувся за допомогою, є запис: "Про підтримку бл*ть,  з повітря забули бл*ть, забули!".

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Радіопереговори повні повідомлень про російські війська, яким також не вистачає критично важливих запасів: "Мені потрібна гостро дозаправка, вода, продукти..."; "Потрібна терміново заправка, терміново заправка, техніка стає на дорозі, прохання заправки".

 Крім того, в одній з трансляцій чутно наказ накрити артилерійським вогнем житловий квартал Макарова після того, як "господарство"   буде вилучено – ймовірне кодове слово для російського персоналу чи техніки. Це може бути воєнним злочином.

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