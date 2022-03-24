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"Про підтримку з повітря забули бл*ть": NYT опублікував перемовини російських військових

Четвер, 24 березня 2022, 02:09

Російська армія має збої в зв’язку, їй не вистачає критично важливих запасів, зокрема палива і води.

Джерело: дослідження New York Times

Деталі: Журналісти проаналізували десятки радіопередач із поля бою навколо Макарова біля Києва.

Зазначається, що через збої зв'язку затримуються термінові запити, на тлі втрат, на підтримку армії РФз повітря. Зокрема, через 30 хвилин після того, як російський підрозділ звернувся за допомогою, є запис: "Про підтримку бл*ть,  з повітря забули бл*ть, забули!".

Радіопереговори повні повідомлень про російські війська, яким також не вистачає критично важливих запасів: "Мені потрібна гостро дозаправка, вода, продукти..."; "Потрібна терміново заправка, терміново заправка, техніка стає на дорозі, прохання заправки".

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 Крім того, в одній з трансляцій чутно наказ накрити артилерійським вогнем житловий квартал Макарова після того, як "господарство"   буде вилучено – ймовірне кодове слово для російського персоналу чи техніки. Це може бути воєнним злочином.

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