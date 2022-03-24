"О поддержке с воздуха забыли бл*ть": NYT опубликовал переговоры российских военных
У российской армии сбои в связи, ей не хватает критически важных запасов, в частности, топлива и воды.
Источник: исследование New York Times
Детали: Журналисты проанализировали десятки радиопередач с поля боя вокруг Макарова возле Киева.
Отмечается, что из-за сбоев связи задерживаются срочные запросы, на фоне потерь, на поддержку армии РФ с воздуха. В частности, через 30 минут после того, как российское подразделение обратилось за помощью, есть запись: "Про поддержку бл*ть, с воздуха забыли бл*ть, забыли!".
In this series of exchanges, we hear how comms failures delay urgent requests for Russian air support amid mounting casualties. Thirty minutes after the unit requested help: “You forgot about air support, [expletive] air support! You forgot!” pic.twitter.com/GkGjgFqLne— Christiaan Triebert (@trbrtc) March 23, 2022
Радиопереговоры полны сообщений о российских войсках, которым также не хватает критически важных запасов: "Мне необходима остро дозаправка, вода, продукты..."; "Нужна срочно заправка, срочно заправка, техника стает на дороге, просьба заправки".
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The radio chatter is full of Russian troops who lack critical supplies, too. Two examples:— Christiaan Triebert (@trbrtc) March 23, 2022
“I urgently need refueling, water, and food.”
“Vehicles stalling in the road. Urgently need fuel.” pic.twitter.com/Rtkq6le5vX
Кроме того, в одной из трансляций слышно приказ накрыть артиллерийским огнем жилой квартал Макарова после того, как "хозяйство" будет изъято – возможное кодовое слово для российского персонала или техники. Это может стать военным преступлением.
In another transmission, we hear the repeated order to cover the entire residential neighbourhood with artillery after the “property” (хозяйство) has been removed — a likely codeword for Russian personnel or equipment. This could be a war crime. pic.twitter.com/PFrEiF1irV— Christiaan Triebert (@trbrtc) March 23, 2022