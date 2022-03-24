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"О поддержке с воздуха забыли бл*ть": NYT опубликовал переговоры российских военных

Четверг, 24 марта 2022, 01:09

У российской армии сбои в связи, ей не хватает критически важных запасов, в частности, топлива и воды.

Источник: исследование New York Times

Детали: Журналисты проанализировали десятки радиопередач с поля боя вокруг Макарова возле Киева.

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Отмечается, что из-за сбоев связи задерживаются срочные запросы, на фоне потерь, на поддержку армии РФ с воздуха. В частности, через 30 минут после того, как российское подразделение обратилось за помощью, есть запись: "Про поддержку бл*ть,  с воздуха забыли бл*ть, забыли!".

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Радиопереговоры полны сообщений о российских войсках, которым также не хватает критически важных запасов: "Мне необходима остро дозаправка, вода, продукты..."; "Нужна срочно заправка, срочно заправка, техника стает на дороге, просьба заправки".

Кроме того, в одной из трансляций слышно приказ накрыть артиллерийским огнем жилой квартал Макарова после того, как "хозяйство"  будет изъято – возможное кодовое слово для российского персонала или техники. Это может стать военным преступлением.

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