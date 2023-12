"О поддержке с воздуха забыли бл*ть": NYT опубликовал переговоры российских военных

У российской армии сбои в связи, ей не хватает критически важных запасов, в частности, топлива и воды.

Источник: исследование New York Times

Детали: Журналисты проанализировали десятки радиопередач с поля боя вокруг Макарова возле Киева.

Отмечается, что из-за сбоев связи задерживаются срочные запросы, на фоне потерь, на поддержку армии РФ с воздуха. В частности, через 30 минут после того, как российское подразделение обратилось за помощью, есть запись: "Про поддержку бл*ть, с воздуха забыли бл*ть, забыли!".

In this series of exchanges, we hear how comms failures delay urgent requests for Russian air support amid mounting casualties. Thirty minutes after the unit requested help: “You forgot about air support, [expletive] air support! You forgot!” pic.twitter.com/GkGjgFqLne — Christiaan Triebert (@trbrtc) March 23, 2022

Радиопереговоры полны сообщений о российских войсках, которым также не хватает критически важных запасов: "Мне необходима остро дозаправка, вода, продукты..."; "Нужна срочно заправка, срочно заправка, техника стает на дороге, просьба заправки".

The radio chatter is full of Russian troops who lack critical supplies, too. Two examples:



“I urgently need refueling, water, and food.”



“Vehicles stalling in the road. Urgently need fuel.” pic.twitter.com/Rtkq6le5vX — Christiaan Triebert (@trbrtc) March 23, 2022

Кроме того, в одной из трансляций слышно приказ накрыть артиллерийским огнем жилой квартал Макарова после того, как "хозяйство" будет изъято – возможное кодовое слово для российского персонала или техники. Это может стать военным преступлением.