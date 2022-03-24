"Ворог готує хімічні атаки" – ЦПД
Четвер, 24 березня 2022, 01:57
Центр протидії дезінформації РНБО попереджає про можливу підготовку ворогом хімічних атак.
Джерело: ЦПД у Телеграм
Дослівно: "Канали РФ щоденно розповідають своїй аудиторії про міфічні лабораторії, що нібито створюють хімічну зброю в Україні.
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Так ворог "обробляє" населення РФ щодо факту застосування хімічної зброї "націоналістами проти мирного населення". Підкреслюємо: в Україні відсутні такі лабораторії".
Деталі: У ЦПД нагадують про дії під час хімічної атаки.
Отже, в разі хімічної атаки слід:
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- щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи;
- заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем;
- увімкнути ТВ чи радіо для отримання вказівок;
- попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію.
У разі евакуації під час хімічної атаки:
- візьміть аптечку;
- одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри;
- використовуйте протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або краще 2-5% розчином питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком);
- залиште приміщення сходами;
- не торкайтесь на вулиці жодних предметів.