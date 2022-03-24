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"Ворог готує хімічні атаки" – ЦПД

Ольга Глущенко Четвер, 24 березня 2022, 02:57
Фото: maurus/Depositphotos

Центр протидії дезінформації РНБО попереджає про можливу підготовку ворогом хімічних атак.

Джерело: ЦПД у Телеграм

Дослівно: "Канали РФ щоденно розповідають своїй аудиторії про міфічні лабораторії, що нібито створюють хімічну зброю в Україні.

Так ворог "обробляє" населення РФ щодо факту застосування хімічної зброї "націоналістами проти мирного населення". Підкреслюємо: в Україні відсутні такі лабораторії".

Деталі: У ЦПД нагадують про дії під час хімічної атаки.

Отже, в разі хімічної атаки слід:

  • щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи;
  • заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем;
  • увімкнути ТВ чи радіо для отримання вказівок;
  • попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію.

У разі евакуації під час хімічної атаки:

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  • візьміть аптечку;
  • одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри;
  • використовуйте протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або краще 2-5% розчином питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком);
  • залиште приміщення сходами;
  • не торкайтесь на вулиці жодних предметів.

Теми: війна
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