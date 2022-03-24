Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Враг готовит химические атаки" – ЦПД

Ольга ГлущенкоЧетверг, 24 марта 2022, 02:57
Фото: maurus/Depositphotos

Центр противодействия дезинформации СНБО предупреждает о возможной подготовке противником химических атак.

Источник: ЦПД в Телеграмм

Дословно: "Каналы РФ ежедневно рассказывают своей аудитории о якобы создающих химическое оружие в Украине мифических лабораториях.

Так враг "обрабатывает" население РФ по факту применения химического оружия "националистами против мирного населения". Подчеркиваем: в Украине отсутствуют подобные лаборатории".

Детали: В ЦПД напоминают о действиях во время химической атаки.

Следовательно, в случае химической атаки следует:

  • плотно закрыть окна и двери, вентиляционные проемы, дымоходы;
  • заклеить щели в окнах бумагой или скотчем;
  • включить ТВ или радио для получения указаний;
  • предупредить близких об опасности и возможной эвакуации.

В случае эвакуации во время химической атаки:

ВИДЕО ДНЯ
  • возьмите аптечку;
  • оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи;
  • Используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2-5% раствором питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком);
  • оставьте помещение по лестнице;
  • не прикасайтесь к улице никаких предметов.

Темы: война
powered by lun.ua
Главное сегодня

У Эрдогана считают прихоти РФ относительно ОРДЛО и Крыма невыполнимыми

Воздушные силы "приземлили" 17 целей противника, из них – 8 самолетов

Без эйфории, но и без самонакручивания: Зеленский дал совет украинцам

Зеленский предостерег от пассивных санкций: Мы должны ждать химического оружия?

Чиновник США сказал, что Абрамовича и членов украинской делегации не травили – Reuters

Кулеба: на переговорах в Турции не будет обсуждаться проведение референдума

Все новости...
война
Рубежное: В городе бои, четверо погибших
Россия выпустила по Украине более 1200 ракет, у нее их еще много – Пентагон
Сводка за сутки: ВСУ останавливают захватчиков по всем направлениям
Последние новости
04:22
График эвакуационных поездов на 29 марта
03:56
6 бывших министров обороны Болгарии призвали оказать военную помощь Украине
03:47
фотоТрофеи ВСУ В Херсонской области: два танка и зенитная установка врага
03:08
Ядерный материал в Харькове невредим – МАГАТЭ
02:40
"Меня не волнует, что он думает": Байден не отказался от своих слов о Путине
02:40
Полет космических туристов на МКС снова перенесли
02:14
ЕС должен мотивировать украинцев покинуть Польшу – еврокомиссар
01:59
Крупнейший в мире производитель подшипников остановил завод в РФ
01:51
ВСУ отбросили врага на 40-60 км от Кривого Рога – Вилкул
01:50
США: Россияне могут отрезать украинские войска на Донбассе
Все новости...