"Враг готовит химические атаки" – ЦПД
Четверг, 24 марта 2022, 02:57
Центр противодействия дезинформации СНБО предупреждает о возможной подготовке противником химических атак.
Источник: ЦПД в Телеграмм
Дословно: "Каналы РФ ежедневно рассказывают своей аудитории о якобы создающих химическое оружие в Украине мифических лабораториях.
Так враг "обрабатывает" население РФ по факту применения химического оружия "националистами против мирного населения". Подчеркиваем: в Украине отсутствуют подобные лаборатории".
Детали: В ЦПД напоминают о действиях во время химической атаки.
Следовательно, в случае химической атаки следует:
- плотно закрыть окна и двери, вентиляционные проемы, дымоходы;
- заклеить щели в окнах бумагой или скотчем;
- включить ТВ или радио для получения указаний;
- предупредить близких об опасности и возможной эвакуации.
В случае эвакуации во время химической атаки:
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- возьмите аптечку;
- оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи;
- Используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2-5% раствором питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком);
- оставьте помещение по лестнице;
- не прикасайтесь к улице никаких предметов.