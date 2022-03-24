"Враг готовит химические атаки" – ЦПД

Центр противодействия дезинформации СНБО предупреждает о возможной подготовке противником химических атак.

Источник: ЦПД в Телеграмм

Дословно: "Каналы РФ ежедневно рассказывают своей аудитории о якобы создающих химическое оружие в Украине мифических лабораториях.

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Так враг "обрабатывает" население РФ по факту применения химического оружия "националистами против мирного населения". Подчеркиваем: в Украине отсутствуют подобные лаборатории".

Детали: В ЦПД напоминают о действиях во время химической атаки.

Следовательно, в случае химической атаки следует:

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плотно закрыть окна и двери, вентиляционные проемы, дымоходы;

заклеить щели в окнах бумагой или скотчем;

включить ТВ или радио для получения указаний;

предупредить близких об опасности и возможной эвакуации.

В случае эвакуации во время химической атаки: