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"Враг готовит химические атаки" – ЦПД

Ольга ГлущенкоЧетверг, 24 марта 2022, 01:57
Враг готовит химические атаки – ЦПД
Фото: maurus/Depositphotos

Центр противодействия дезинформации СНБО предупреждает о возможной подготовке противником химических атак.

Источник: ЦПД в Телеграмм

Дословно: "Каналы РФ ежедневно рассказывают своей аудитории о якобы создающих химическое оружие в Украине мифических лабораториях.

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Так враг "обрабатывает" население РФ по факту применения химического оружия "националистами против мирного населения". Подчеркиваем: в Украине отсутствуют подобные лаборатории".

Детали: В ЦПД напоминают о действиях во время химической атаки.

Следовательно, в случае химической атаки следует:

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  • плотно закрыть окна и двери, вентиляционные проемы, дымоходы;
  • заклеить щели в окнах бумагой или скотчем;
  • включить ТВ или радио для получения указаний;
  • предупредить близких об опасности и возможной эвакуации.

В случае эвакуации во время химической атаки:

  • возьмите аптечку;
  • оденьтесь так, чтобы осталось как можно меньше открытой кожи;
  • Используйте противогазы или ватно-марлевые повязки, смоченные водой или лучше 2-5% раствором питьевой соды (при поражении хлором), уксусной или лимонной кислоты (при поражении аммиаком);
  • оставьте помещение по лестнице;
  • не прикасайтесь к улице никаких предметов.

Темы: война
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