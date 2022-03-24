Польський Сейм визнав Путіна воєнним злочинцем

Нижня палата польського Сейму резолюцією засудила напад Росії на Україну і назвала президента РФ Путіна воєнним злочинцем.

Джерело: Укрінформ із посиланням на ухвалу резолюції

Деталі: Депутати ухвалили документ одностайно і з оплесками.

"Сейм Республіки Польща рішуче засуджує акти тривалого насильства, воєнні злочини, злочини проти людяності, акти геноциду, системні порушення прав людини та інші злочинні порушення міжнародного права, які вчиняють на території суверенної України збройні сили Російської Федерації разом із союзниками за наказом військових командирів під безпосереднім керівництвом президента Володимира Путіна", – йдеться в заяві.

Сейм закликає всі держави, які визнають суверенітет, територіальну цілісність та право України на самовизначення, всіма засобами підтримати "ініціювання та проведення судових розглядів у Міжнародному суді й Міжнародному кримінальному суді, а також використовувати свої повноваження в усіх міжнародних організаціях, членами яких вони є, з метою притягнення до відповідальності Володимира Путіна, членів ради безпеки Росії та командувачів збройних сил російської федерації за вчинення воєнних злочинів, злочинів проти людяності, актів геноциду та системних порушень прав людини, які скоюються на території суверенної України".

Як підкреслюється в резолюції, публічно доступні докази цих злочинів "дають підстави Сейму та міжнародній спільноті визнати Володимира Путіна воєнним злочинцем".

"Сейм Польщі звертається до парламентів демократичних країн світу й до Європарламенту з проханням визнати Володимира Путіна, членів ради безпеки Росії та командувачів збройних сил російської федерації особами, які безпосередньо відповідають за ці дії та накласти на них максимальні санкції", – йдеться у документі.

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Депутати також висловили непохитну солідарність із вільним українським народом і демократичною Україною.