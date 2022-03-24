Польский Сейм признал Путина военным преступником

Нижняя палата польского Сейма резолюцией осудила нападение России на Украину и назвала президента РФ Путина военным преступником.

Источник: Укринформ со ссылкой на определение резолюции

Детали: Депутаты приняли документ единогласно и с аплодисментами.

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"Сейм Республики Польша решительно осуждает акты длительного насилия, военные преступления, преступления против человечности, акты геноцида, системные нарушения прав человека и другие преступные нарушения международного права, которые совершают на территории суверенной Украины вооруженные силы Российской Федерации вместе с союзниками по приказу военных командиров. руководством президента Владимира Путина", – говорится в заявлении.

Сейм призывает все государства, признающие суверенитет, территориальную целостность и право Украины на самоопределение, всеми средствами поддержать "инициирование и проведение судебных разбирательств в Международном суде и Международном уголовном суде, а также использовать свои полномочия во всех международных организациях, членами которых они являются, целью привлечения к ответственности Владимира Путина, членов совета безопасности России и командующих вооруженными силами российской федерации за совершение военных преступлений, преступлений против человечности, актов геноцида и системных нарушений прав человека, совершаемых на территории суверенной Украины".

Как подчеркивается в резолюции, публично доступные доказательства этих преступлений "дают основания для Сейма и международного сообщества признать Владимира Путина военным преступником".

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"Сейм Польши обращается в парламенты демократических стран мира и в Европарламент с просьбой признать Владимира Путина, членов совета безопасности России и командующих вооруженными силами российской федерации лицами, непосредственно отвечающими за эти действия и наложить на них максимальные санкции", – говорится в документе.

Депутаты также выразили непреклонную солидарность со свободным украинским народом и демократической Украиной.