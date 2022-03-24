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Латвія внесла в "чорний список" за підтримку війни 25 росіян — там Канделакі і Стас Михайлов

Анастасія КалатурЧетвер, 24 березня 2022, 02:20
Латвія внесла в чорний список за підтримку війни 25 росіян — там Канделакі і Стас Михайлов
ФОТО: GETTY

Латвія заборонила в’їзд 25 російським представникам сфери розваг і культури - за підтримку агресії РФ проти України.

Джерело: LSM з посиланням на Міністерство закордонних справ

Деталі: Йдеться про таких людей: Марія Сіттель, Дмитро Губернієв, Володимир Машков, Артем Жога, Тіна Канделакі, Віктор Полаков, Поліна Гагаріна, Микола Расторгуєв, Віталій Локтєв, Олександр Єрохін, Сергій Перегуда, Василь Герелло, Наталія Подільська, Анастасія Макєєва, Вікторія , Денис Мацуєв, Микита Міхалков, Валерій Гергієв, Дмитро Стрєльцов, Олексій Тарасов, Павло Сучков, Олексій Кантур, Сергій Полунін, Вікторія Циганова, Стас Михайлов.

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Росіяни потрапили до списку "небажаних для Латвії осіб".

Раніше Міністерство культури закликало  додати понад 20 осіб до списку небажаних осіб, які взяли участь у "святі" в "Лужниках" до річниці окупації Криму.

У МЗС пояснили, що ті, хто внесений до списку небажаних для Латвії осіб, виправдовують і пропагують війну Росії в Україні.

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Теми: Латвія
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