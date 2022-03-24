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Латвія внесла в "чорний список" за підтримку війни 25 росіян — там Канделакі і Стас Михайлов

Анастасія КалатурЧетвер, 24 березня 2022, 03:20
ФОТО: GETTY

Латвія заборонила в’їзд 25 російським представникам сфери розваг і культури - за підтримку агресії РФ проти України.

Джерело: LSM з посиланням на Міністерство закордонних справ

Деталі: Йдеться про таких людей: Марія Сіттель, Дмитро Губернієв, Володимир Машков, Артем Жога, Тіна Канделакі, Віктор Полаков, Поліна Гагаріна, Микола Расторгуєв, Віталій Локтєв, Олександр Єрохін, Сергій Перегуда, Василь Герелло, Наталія Подільська, Анастасія Макєєва, Вікторія , Денис Мацуєв, Микита Міхалков, Валерій Гергієв, Дмитро Стрєльцов, Олексій Тарасов, Павло Сучков, Олексій Кантур, Сергій Полунін, Вікторія Циганова, Стас Михайлов.

Росіяни потрапили до списку "небажаних для Латвії осіб".

Раніше Міністерство культури закликало  додати понад 20 осіб до списку небажаних осіб, які взяли участь у "святі" в "Лужниках" до річниці окупації Криму.

У МЗС пояснили, що ті, хто внесений до списку небажаних для Латвії осіб, виправдовують і пропагують війну Росії в Україні.

Теми: Латвія
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