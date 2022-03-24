Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Латвия внесла в "черный список" за поддержку войны 25 россиян — там Канделаки и Стас Михайлов

Анастасия КалатурЧетверг, 24 марта 2022, 02:20
Латвия внесла в черный список за поддержку войны 25 россиян — там Канделаки и Стас Михайлов
ФОТО: GETTY

Латвия запретила въезд 25 российским представителям сферы развлечений и культуры – за поддержку агрессии РФ против Украины.

Источник: LSM со ссылкой на Министерство иностранных дел

Детали: Речь идет о таких людях: Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев, Владимир Машков, Артём Жога, Тина Канделаки, Виктор Полаков, Полина Гагарина, Николай Расторгуев, Виталий Локтев, Александр Ерохин, Сергей Перегуда, Василий Герелло, Наталья Подольская, Анастасия Макеева, Виктория Дайнеко, Денис Мацуев, Никита Михалков, Валерий Гергиев, Дмитрий Стрельцов, Алексей Тарасов, Павел Сучков, Алексей Кантур, Сергей Полунин, Виктория Цыганова, Стас Михайлов.

Реклама:

Россияне попали в список "нежелательных для Латвии лиц".

Ранее Министерство культуры призвало добавить более 20 человек в список нежелательных лиц, принявших участие в "празднике" в "Лужниках" к годовщине оккупации Крыма.

В МИДе пояснили, что те, кто внесен в список нежелательных для Латвии лиц, оправдывают и пропагандируют войну России в Украине.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Латвия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Латвия
Россияне пытаются вербовать украинских беженцев при пересечении границы - спецслужбы Латвии
Четырех граждан Латвии заподозрили в работе на российскую ФСБ
Президент Латвии готовится официально объявить кандидатуру нового премьера
Последние новости
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
Все новости...
Реклама: