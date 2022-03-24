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Латвия внесла в "черный список" за поддержку войны 25 россиян — там Канделаки и Стас Михайлов

Анастасия КалатурЧетверг, 24 марта 2022, 03:20
ФОТО: GETTY

Латвия запретила въезд 25 российским представителям сферы развлечений и культуры – за поддержку агрессии РФ против Украины.

Источник: LSM со ссылкой на Министерство иностранных дел

Детали: Речь идет о таких людях: Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев, Владимир Машков, Артём Жога, Тина Канделаки, Виктор Полаков, Полина Гагарина, Николай Расторгуев, Виталий Локтев, Александр Ерохин, Сергей Перегуда, Василий Герелло, Наталья Подольская, Анастасия Макеева, Виктория Дайнеко, Денис Мацуев, Никита Михалков, Валерий Гергиев, Дмитрий Стрельцов, Алексей Тарасов, Павел Сучков, Алексей Кантур, Сергей Полунин, Виктория Цыганова, Стас Михайлов.

Россияне попали в список "нежелательных для Латвии лиц".

Ранее Министерство культуры призвало добавить более 20 человек в список нежелательных лиц, принявших участие в "празднике" в "Лужниках" к годовщине оккупации Крыма.

В МИДе пояснили, что те, кто внесен в список нежелательных для Латвии лиц, оправдывают и пропагандируют войну России в Украине.

Темы: Латвия
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