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Радбез ООН провалив голосування за резолюцію щодо України, подану Росією

Анастасія КалатурЧетвер, 24 березня 2022, 03:33
Радбез ООН провалив голосування за резолюцію щодо України, подану Росією
ФОТО: GETTY

Рада безпеки ООН провалила запропонований Росією проект резолюції  -  проект закликав до захисту цивільних та надання гуманітарної допомоги, але не визначав, хто є відповідальним за гуманітарну кризу.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: З 15 членів Ради безпеки проект підтримали двоє – Росія та Китай, решта утрималися.

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Як зазначається, посол України в ООН Сергій Кислиця назвав проєкт "цинічною образою", якій "не повинно бути місця ані в Раді безпеки, ані в Генеральній асамблеї".

Пряма мова представниці США в ООН Лінда Томас-Грінфілд: "Дійсно шокує, що Росія має нахабство пропонувати резолюцію, в якій просить міжнародну спільноту вирішити гуманітарну кризу, яку сама ж Росія й створила.

США планує утриматися, тому що, якщо говорити очевидне, Росії немає діла до погіршення гуманітарних умов або мільйони життів та мрій, які зруйнувала війна. Якби їм було діло, вони б припинили бої".

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Теми: РосіяООН
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