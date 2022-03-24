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Совбез ООН провалил голосование за резолюцию насчет Украины, поданную Россией

Анастасия КалатурЧетверг, 24 марта 2022, 03:33
Совбез ООН провалил голосование за резолюцию насчет Украины, поданную Россией
ФОТО: GETTY

Совет безопасности ООН провалил предложенный Россией проект резолюции  - проект призвал к защите гражданских и оказанию гуманитарной помощи, но не определял, кто ответственен за гуманитарный кризис.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Из 15 членов Совбеза проект поддержали двое – Россия и Китай, остальные воздержались.

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Как отмечается, посол Украины в ООН Сергей Кислица назвал проект "циничным оскорблением", которому "не должно быть места ни в Совбезе, ни в Генеральной ассамблее".

Прямая речь представительницы США в ООН Линды Томас-Гринфилд: "Действительно шокирует, что Россия имеет наглость предлагать резолюцию, в которой просит международное сообщество решить гуманитарный кризис, который сама же Россия и создала.

США планирует удержаться, потому что, если говорить очевидно, России нет дела до ухудшения гуманитарных условий или миллионы жизней и мечтаний, разрушенных войной. Будь им дело, они бы прекратили бои".

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Темы: РосcияООН
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