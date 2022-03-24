ЗСУ відкинули частину російських військ на 30 км від Києва - Пентагон
Четвер, 24 березня 2022, 04:59
Українські війська відтіснили від Києва частину росіян на 25-35 км.
Джерело: високопосадовець Міністерства оборони США, якого цитує CNN
Дослівно: "Російські сили знаходяться приблизно за 55 км від центру Києва на схід, що на 25–35 км більше, ніж у тому самому місці вчора".
Деталі: За словами чиновника, російські війська залишаються за 15-20 км від Києва на північний захід, де "окопуються та займають оборонні позиції".
ВІДЕО ДНЯ