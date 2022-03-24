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ЗСУ відкинули частину російських військ на 30 км від Києва - Пентагон

Анастасія КалатурЧетвер, 24 березня 2022, 03:59

Українські війська відтіснили від Києва частину росіян на 25-35 км.

Джерело: високопосадовець Міністерства оборони США, якого цитує CNN

Дослівно: "Російські сили знаходяться приблизно за 55 км від центру Києва на схід, що на 25–35 км  більше, ніж у тому самому місці вчора".

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Деталі: За словами чиновника, російські війська залишаються за 15-20 км  від Києва на північний захід, де "окопуються та займають оборонні позиції".

Теми: війнаРосіяСША
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