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ВСУ отбросили часть российских войск на 30 км от Киева - Пентагон

Анастасия КалатурЧетверг, 24 марта 2022, 03:59

Украинские войска оттеснили от Киева часть россиян на 25-35 км.

Источник: чиновник Министерства обороны США, которого цитирует CNN

Дословно: "Российские силы находятся примерно в 55 км от центра Киева на восток, что на 25-35 км  больше, чем в том же месте вчера".

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Детали: По словам чиновника, российские войска остаются в 15-20 км от Киева к северо-западу, где "окапываются и занимают оборонные позиции".

Темы: войнаРосcияСША
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