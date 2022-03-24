ВСУ отбросили часть российских войск на 30 км от Киева - Пентагон

Украинские войска оттеснили от Киева часть россиян на 25-35 км.

Источник: чиновник Министерства обороны США, которого цитирует CNN

Дословно: "Российские силы находятся примерно в 55 км от центра Киева на восток, что на 25-35 км больше, чем в том же месте вчера".

Детали: По словам чиновника, российские войска остаются в 15-20 км от Киева к северо-западу, где "окапываются и занимают оборонные позиции".