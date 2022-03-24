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Графік евакуаційних потягів на 24 березня

Ольга Глущенко Четвер, 24 березня 2022, 05:16
фото: УЗ

Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних потягів на 24 березня.

Джерело: Укрзалізниця

Деталі: Евакуаційні залізничні рейси призначені з міст Київ, Харків, Дніпро, Краматорськ, Одеса.

Зокрема, евакуаційні потяги призначені з таким курсуванням:

Київ, вокзал Дарниця

9:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів;

17:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів.

ВІДЕО ДНЯ

Харків

8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів,

11:30 – №229/230 Харків – Ужгород,

15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.

Дніпро

20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.

Краматорськ

13:00 – №286/285 Краматорськ – Львів;

16:00 – №288/287 Краматорськ – Львів.

Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.

Теми: Укрзалізницяевакуація
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