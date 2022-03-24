Графік евакуаційних потягів на 24 березня
Четвер, 24 березня 2022, 04:16
Укрзалізниця оприлюднила графік евакуаційних потягів на 24 березня.
Джерело: Укрзалізниця
Деталі: Евакуаційні залізничні рейси призначені з міст Київ, Харків, Дніпро, Краматорськ, Одеса.
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Зокрема, евакуаційні потяги призначені з таким курсуванням:
Київ, вокзал Дарниця
9:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів;
ВІДЕО ДНЯ
17:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів.
Харків
8:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів,
11:30 – №229/230 Харків – Ужгород,
15:00 – Інтерсіті+ Харків – Львів.
Дніпро
20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.
Краматорськ
13:00 – №286/285 Краматорськ – Львів;
16:00 – №288/287 Краматорськ – Львів.
Додатковий рейс також відправиться з Одеси до Ужгорода о 22:32.