График эвакуационных поездов на 24 марта
Четверг, 24 марта 2022, 04:16
Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 24 марта.
Источник: Укрзализныця
Детали: Эвакуационные железнодорожные рейсы предназначены из городов Киев, Харьков, Днепр, Краматорск, Одесса.
Реклама:
В частности, эвакуационные поезда предназначены со следующим курсированием:
Киев, вокзал Дарница
9:00 – Интерсити+ Киев – Львов;
ВИДЕО ДНЯ
17:00 – Интерсити+ Киев – Львов.
Харьков
8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов,
11:30 – №229/230 Харьков – Ужгород,
15:00 – Интерсити+ Харьков – Львов.
Днепр
20:00 – №234/233 Днепр – Чоп.
Краматорск
13:00 – №286/285 Краматорск – Львов;
16:00 – №288/287 Краматорск – Львов.
Дополнительный рейс также отправится из Одессы в Ужгород в 22:32.