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График эвакуационных поездов на 24 марта

Ольга ГлущенкоЧетверг, 24 марта 2022, 04:16
График эвакуационных поездов на 24 марта
фото: УЗ

Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 24 марта.

Источник: Укрзализныця

Детали: Эвакуационные железнодорожные рейсы предназначены из городов Киев, Харьков, Днепр, Краматорск, Одесса.

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В частности, эвакуационные поезда предназначены со следующим курсированием:

Киев, вокзал Дарница

9:00 – Интерсити+ Киев – Львов;

ВИДЕО ДНЯ

17:00 – Интерсити+ Киев – Львов.

Харьков

8:00 – Интерсити+ Харьков – Львов,

11:30 – №229/230 Харьков – Ужгород,

15:00 – Интерсити+ Харьков – Львов.

Днепр

20:00 – №234/233 Днепр – Чоп.

Краматорск

13:00 – №286/285 Краматорск – Львов;

16:00 – №288/287 Краматорск – Львов.

Дополнительный рейс также отправится из Одессы в Ужгород в 22:32.

Темы: Укрзализныцяэвакуация
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