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Байден не їде до Зеленського з міркувань безпеки – посол

Ольга Глущенко Четвер, 24 березня 2022, 05:44
фото: Getty Images

Посол у Штатах Оксана Маркарова пояснила, що приїзд у Київ президента Сполучених Штатів Джо Байдена може бути неможливий через питання безпеки.

Джерело: Маркарова в інтерв’ю Українській правді

Пряма мова: "У нас завжди відкрите запрошення для всіх. Ми розуміємо, що є питання безпеки, які всі лідери вирішують для себе. Ми бачили, що низка очільників закордонних відомств нещодавно були в Києві, але ми також розуміємо, що знаходимося в стані повноцінної війни.

Наш президент у Києві, він працює 24/7 і він готовий зустрічатися 24/7.

Ми бачимо, скільки телефонних дзвінків, скільки зустрічей він проводить і з журналістами, і з лідерами, тому ми зі свого боку готові.

Але ви ж розумієте, що це питання не тільки політичної волі, а ще й безпеки".

Знати більше: Посол у США Оксана Маркарова: Давайте не говорити про зброю, яку ми отримали. Краще здивуємо нею наших ворогів 

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Теми: БайденЗеленськийвійна
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