Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Байден не едет к Зеленскому из соображений безопасности – посол

Ольга ГлущенкоЧетверг, 24 марта 2022, 04:44
Байден не едет к Зеленскому из соображений безопасности – посол
фото: Getty Images

Посол в Штатах Оксана Маркарова пояснила, что приезд в Киев президента Соединенных Штатов Джо Байдена может быть невозможен из-за вопросов безопасности.

Источник: Маркарова в интервью Украинской правде

Прямая речь: "У нас всегда открытое приглашение для всех. Мы понимаем, что есть вопросы безопасности, которые все лидеры решают для себя. Мы видели, что ряд руководителей зарубежных ведомств недавно были в Киеве, но мы также понимаем, что находимся в полноценном состоянии войны.

Реклама:

Наш президент в Киеве, он работает 24/7 и готов встречаться 24/7.

Мы видим, сколько телефонных звонков, сколько встреч он проводит и с журналистами, и с лидерами, поэтому мы со своей стороны готовы.

Но вы же понимаете, что это вопрос не только политической воли, но еще и безопасности".

ВИДЕО ДНЯ

Знать больше: Посол в США Оксана Маркарова: Давайте не говорить об оружии, которое мы получили. Лучше удивим ею наших врагов

Темы: БайденЗеленскийвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Байден
Байден планирует визит во Вьетнам – Белый дом
Зеленский и Байден говорили о передаче F-16 Украине и наказании России
Лидерство США в поддержке Украины направило дугу истории в сторону добра – Зеленский
Последние новости
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
Все новости...
Реклама: