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Байден не едет к Зеленскому из соображений безопасности – посол

Ольга ГлущенкоЧетверг, 24 марта 2022, 05:44
фото: Getty Images

Посол в Штатах Оксана Маркарова пояснила, что приезд в Киев президента Соединенных Штатов Джо Байдена может быть невозможен из-за вопросов безопасности.

Источник: Маркарова в интервью Украинской правде

Прямая речь: "У нас всегда открытое приглашение для всех. Мы понимаем, что есть вопросы безопасности, которые все лидеры решают для себя. Мы видели, что ряд руководителей зарубежных ведомств недавно были в Киеве, но мы также понимаем, что находимся в полноценном состоянии войны.

Наш президент в Киеве, он работает 24/7 и готов встречаться 24/7.

Мы видим, сколько телефонных звонков, сколько встреч он проводит и с журналистами, и с лидерами, поэтому мы со своей стороны готовы.

Но вы же понимаете, что это вопрос не только политической воли, но еще и безопасности".

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Темы: БайденЗеленскийвойна
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