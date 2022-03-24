Байден не едет к Зеленскому из соображений безопасности – посол
Посол в Штатах Оксана Маркарова пояснила, что приезд в Киев президента Соединенных Штатов Джо Байдена может быть невозможен из-за вопросов безопасности.
Источник: Маркарова в интервью Украинской правде
Прямая речь: "У нас всегда открытое приглашение для всех. Мы понимаем, что есть вопросы безопасности, которые все лидеры решают для себя. Мы видели, что ряд руководителей зарубежных ведомств недавно были в Киеве, но мы также понимаем, что находимся в полноценном состоянии войны.
Наш президент в Киеве, он работает 24/7 и готов встречаться 24/7.
Мы видим, сколько телефонных звонков, сколько встреч он проводит и с журналистами, и с лидерами, поэтому мы со своей стороны готовы.
Но вы же понимаете, что это вопрос не только политической воли, но еще и безопасности".
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