Британія дасть Україні 6 тисяч ракет і майже 30 млн євро для армії
Четвер, 24 березня 2022, 04:49
Британія надасть Україні 6 тисяч ракет та 25 млн фунтів стерлінгів (29 млн євро) для української армії.
Джерело: уряд Британії, Hromadske
Деталі: Прем'єр-міністр Борис Джонсон оголосить про пакет підтримки сьогодні на зустрічах лідерів НАТО та G7.
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Новий пакет ракет більш ніж подвоює оборонну летальну допомогу від Великої Британії — загалом вона тепер становить 10 тисяч ракет. А загальна фінансова підтримка досягла 400 млн фунтів стерлінгів — з урахуванням гуманітарної та економічної допомоги.
Британія також надасть додатково 4,1 млн фунтів стерлінгів Всесвітній службі BBC в рамках боротьби з дезінформацією в Росії та Україні, та обіцяє допомогу в розслідуванні військових злочинів Міжнародним кримінальним судом.