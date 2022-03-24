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Британія дасть Україні 6 тисяч ракет і майже 30 млн євро для армії

Анастасія КалатурЧетвер, 24 березня 2022, 05:49

Британія надасть Україні 6 тисяч ракет та 25 млн фунтів стерлінгів (29 млн євро) для української армії.

Джерело: уряд Британії, Hromadske

Деталі: Прем'єр-міністр Борис Джонсон оголосить про пакет підтримки сьогодні на зустрічах лідерів НАТО та G7.

Новий пакет ракет більш ніж подвоює оборонну летальну допомогу від Великої Британії — загалом вона тепер становить 10 тисяч ракет. А загальна фінансова підтримка досягла 400 млн фунтів стерлінгів  — з урахуванням гуманітарної та економічної допомоги.

Британія також надасть додатково 4,1 млн фунтів стерлінгів Всесвітній службі BBC в рамках  боротьби з дезінформацією в Росії та Україні, та обіцяє допомогу в розслідуванні військових злочинів Міжнародним кримінальним судом.

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Теми: Велика Британіязброя
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