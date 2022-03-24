Британия даст Украине 6 тысяч ракет и почти 30 млн евро для армии

Британия предоставит Украине 6 тысяч ракет и 25 млн фунтов стерлингов (29 млн евро) для украинской армии.

Источник: правительство Британии, Hromadske

Детали: Премьер-министр Борис Джонсон объявит о пакете поддержки сегодня на встречах лидеров НАТО и G7.

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Новый пакет ракет более чем удваивает оборонительную летальную помощь от Великобритании — всего она теперь составляет 10 тысяч ракет. А общая финансовая поддержка достигла 400 млн фунтов стерлингов — с учетом гуманитарной и экономической помощи.

Британия также предоставит дополнительно 4,1 млн фунтов стерлингов Всемирной службе BBC в рамках борьбы с дезинформацией в России и Украине, и обещает помощь в расследовании военных преступлений Международным уголовным судом.