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Британия даст Украине 6 тысяч ракет и почти 30 млн евро для армии

Анастасия КалатурЧетверг, 24 марта 2022, 04:49
Британия даст Украине 6 тысяч ракет и почти 30 млн евро для армии
ФОТО: GETTY

Британия предоставит Украине 6 тысяч ракет и 25 млн фунтов стерлингов (29 млн евро) для украинской армии.

Источник: правительство Британии, Hromadske

Детали: Премьер-министр Борис Джонсон объявит о пакете поддержки сегодня на встречах лидеров НАТО и G7.

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Новый пакет ракет более чем удваивает оборонительную летальную помощь от Великобритании — всего она теперь составляет 10 тысяч ракет. А общая финансовая поддержка достигла 400 млн фунтов стерлингов — с учетом гуманитарной и экономической помощи.

Британия также предоставит дополнительно 4,1 млн фунтов стерлингов Всемирной службе BBC в рамках  борьбы с дезинформацией в России и Украине, и обещает помощь в расследовании военных преступлений Международным уголовным судом.

Темы: Великобританияоружие
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