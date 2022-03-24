Мер Франківська обіцяє 10 тисяч гривень викривальникам паліїв трави

Міський голова Івано-Франківська пообіцяв 10 тисяч гривень тому, хто запише на відео вибачення палія трави.

Джерело: Руслан Марцинків

Пряма мова: "Першому, хто зловить палія (трави – ред.) і запише на відео його вибачення, отримає 10 тисяч гривень.

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Це з моїх особистих грошей.

Сьогодні дуже важливо показати людей, які палять траву у небезпечний час. Основне – записати відео вибачення перед громадою".

Деталі: Марцінків нагадав, що в селі Долина Івано-Франківської області під час спалювання трави загинула жінка.