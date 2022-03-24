Мэр Франковска обещает 10 тысяч гривен разоблачителям поджигателей травы

Мэр Ивано-Франковска пообещал 10 тысяч гривен тому, кто запишет на видео извинения палия травы.

Прямая речь: "Первому, кто поймает поджигателя (травы – ред.) и запишет на видео его извинения, получит 10 тысяч гривен.

Это из моих личных денег.

Реклама:

Сегодня очень важно показать людей, которые курят траву в опасное время. Основное – записать видео извинения перед общиной".

Детали: Марцинкив напомнил, что в селе Долина Ивано-Франковской области во время сжигания травы погибла женщина.