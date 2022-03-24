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Зведення за добу: ЗСУ спиняють загарбників на всіх напрямах

Ольга Глущенко Четвер, 24 березня 2022, 05:53
Зведення за добу: ЗСУ спиняють загарбників на всіх напрямах
знищена техніка ворога, фото: Генштаб ЗСУ

Загарбникам в Україні не вдалося просунутися за жодним напрямком – про це свідчать дані Генштабу.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Угруповання сил оборони продовжує вести оборонну операцію на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.

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На жодному із них противнику не вдалося досягти успіху".

"На тимчасово зайнятих територіях Херсонської області, у зв’язку з мирними протестами проти окупації, ворог вдається до терору місцевого населення, активно застосовує підрозділи росгвардії для запобігання проведенню зазначених акцій цивільної непокори окупаційній владі".

Деталі: Угруповання військ стримують противника на зазначених напрямках, проводять стабілізаційну операцію та виконання завдань територіальної оборони.

ВІДЕО ДНЯ

Авіація ворога продовжує активні дії, завдає ударів з повітря, протягом останньої доби зафіксовано понад 250 літаковильотів (на 60 більше ніж 22 березня). Основними цілями противника залишаються об’єкти військової та цивільної інфраструктури у Київській, Чернігівській та Харківській областях.

Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряного нападу противника, протиповітряне прикриття важливих об’єктів України та угруповань військ. За попередню добу було уражено 11 повітряних цілей ворога (7 літаків, 1 БПЛА, 1 вертоліт та 2 крилаті ракети.) Інформація про їх остаточне збиття уточнюється.

Противник продовжує втрачати живу силу та техніку на всіх напрямках.

Теми: Збройні силивійна
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