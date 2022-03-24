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Сводка за сутки: ВСУ останавливают захватчиков по всем направлениям

Ольга ГлущенкоЧетверг, 24 марта 2022, 06:53
уничтоженая техника врага, фото: Генштаб ВСУ

Захватчикам в Украине не удалось продвинуться ни по какому направлению – об этом свидетельствуют данные Генштаба.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на Восточном, Юго-Восточном и Северо-Восточном направлениях".

Ни на одном из них противнику не удалось добиться успеха".

"На временно занятых территориях Херсонской области, в связи с мирными протестами против оккупации, враг прибегает к террору местного населения, активно применяет подразделения росгвардии для предотвращения проведения указанных акций гражданского неповиновения оккупационным властям".

Детали: Группировки войск сдерживают противника по указанным направлениям, проводят стабилизационную операцию и выполнение задач территориальной обороны.

Авиация врага продолжает активные действия, наносит удары с воздуха, в течение последних суток зафиксировано более 250 самолетовылетов (на 60 больше 22 марта). Основными целями противника остаются объекты военной и гражданской инфраструктуры в Киевской, Черниговской и Харьковской областях.

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Группировка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие важных объектов Украины и группировок войск. За предыдущие сутки были поражены 11 воздушных целей врага (7 самолетов, 1 БПЛА, 1 вертолет и 2 крылатые ракеты.) Информация об их окончательном сбитии уточняется.

Противник продолжает терять живую силу и технику по всем направлениям.

Темы: Вооруженные силывойна
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