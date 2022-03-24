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У Латвії чоловіка засудили до 5 років за шпигунство для Росії

Анастасія КалатурЧетвер, 24 березня 2022, 06:01
У Латвії чоловіка засудили до 5 років за шпигунство для Росії
ФОТО: GETTY

Суд у Ризі визнав Андріса Бірзгаліса винним за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії та засудив його до п'яти років позбавлення волі.

Джерело: Delfi з посиланням на агентство LETA

Деталі: Як зазначається, цей чоловік був одним із двох затриманих у двох окремих справах минулого року за багаторічну співпрацю з російською військовою розвідкою та передачу їй конфіденційних даних про сектор державної оборони.

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Дослівно: "Бірзгаліс визнаний винним у скоєнні кримінального злочину, передбаченого частиною першою статті 85 Кримінального закону, а саме у незаконному зборі інформації, що не підлягає розголошенню, з метою її передачі іноземній державі. За це порушення закону він засуджений до чотирьох років і шести місяців позбавлення волі та трьох років пробаційного нагляду".

Деталі: Також Бірзгаліс визнаний винним  у зберіганні вогнепальної зброї та боєприпасів без дозволу. За це суд покарав його роком ув'язнення.

Теми: РосіяЛатвія
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