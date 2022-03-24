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В Латвии мужчину приговорили к 5 годам за шпионаж для России

Анастасия КалатурЧетверг, 24 марта 2022, 07:01
ФОТО: GETTY

Суд в Риге признал Андриса Бирзгалиса виновным по обвинению в шпионаже в пользу России и приговорил его к пяти годам лишения свободы.

Источник: Delfi со ссылкой на агентство LETA

Детали: Как отмечается, этот мужчина был одним из двух задержанных по двум отдельным делам в прошлом году за многолетнее сотрудничество с российской военной разведкой и передачу ей конфиденциальных данных о секторе государственной обороны.

Дословно: "Бирзгалис признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью первой статьи 85 Уголовного закона, а именно в незаконном сборе не подлежащей разглашению информации с целью ее передачи иностранному государству. За это нарушение закона он приговорен к четырем годам и шести месяцам лишения свободы и трем годам пробационного надзора".

Детали: Также Бирзгалис признан виновным в хранении огнестрельного оружия и боеприпасов без разрешения. За это суд наказал его годом заключения.

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Темы: РосcияЛатвия
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