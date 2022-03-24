Пентагон: Вище військове керівництво РФ відмовилося спілкуватися з колегами зі США

Вище військове керівництво РФ відмовлялося від спілкування зі своїми колегами зі США протягом останнього місяця.

Джерело: WP з посиланням на представника Пентагону Джона Кірбі

Деталі: Після вторгнення Росії в Україну міністр оборони Ллойд Остін та генерал Марк Міллі, намагалися налагодити телефонні переговори з міністром оборони Сергієм Шойгу та генералом Валерієм Герасимовим, але росіяни "досі відмовлялися брати участь". Залишається незрозумілим, чому російські генерали відмовилися від телефонних переговорів зі своїми американськими колегами.

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Контакти між Штатами та Росією став набагато більш рідкісними від моменту вторгнення. Посол США в Росії Джон Дж. Салліван найчастіше зустрічався з російськими офіційними особами. Радник президента Байдена з національної безпеки Джейк Салліван минулого тижня вперше з 24 лютого поговорив зі своїм колегою Миколою Патрушевим. За повідомленням CNN, минулого тижня у Міністерстві оборони Росії відбулася зустріч деяких американських та російських військових чиновників.

За словами офіційних осіб США, держсекретар Ентоні Блінкен не намагався вести переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим з початку вторгнення.

Колишня старший офіцер розвідки США, науковиця Анджела Стент сказала, що Росія наполягає на тому, що це "спеціальна військова операція", і не бажає визнати справжній характер війни. Генерали також можуть чекати на схвалення президента РФ Володимира Путіна, щоб зробити дзвінки, враховуючи високі ставки, і він, можливо, не погоджується.