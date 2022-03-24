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Пентагон: Вище військове керівництво РФ відмовилося спілкуватися з колегами зі США

Анастасія КалатурЧетвер, 24 березня 2022, 07:45
ФОТО: GETTY

Вище військове керівництво РФ відмовлялося від спілкування зі своїми колегами зі США протягом останнього місяця.

Джерело: WP з посиланням на представника Пентагону Джона Кірбі

Деталі: Після вторгнення Росії в Україну міністр оборони Ллойд Остін та генерал Марк Міллі,   намагалися налагодити телефонні переговори з міністром оборони Сергієм Шойгу та генералом Валерієм Герасимовим, але росіяни "досі відмовлялися брати участь". Залишається незрозумілим, чому російські генерали відмовилися від телефонних переговорів зі своїми американськими колегами.

Контакти між Штатами та Росією став набагато більш рідкісними від моменту вторгнення. Посол США в Росії Джон Дж. Салліван найчастіше зустрічався з російськими офіційними особами. Радник президента Байдена з національної безпеки Джейк Салліван минулого тижня вперше з 24 лютого   поговорив зі своїм колегою Миколою Патрушевим. За повідомленням CNN, минулого тижня у Міністерстві оборони Росії відбулася зустріч деяких американських та російських військових чиновників.

За словами офіційних осіб США, держсекретар Ентоні Блінкен не намагався вести переговори з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим з початку вторгнення.

Колишня старший офіцер  розвідки США, науковиця Анджела Стент сказала, що Росія наполягає на тому, що це "спеціальна військова операція", і не бажає визнати справжній характер війни. Генерали також можуть чекати на схвалення президента РФ Володимира Путіна, щоб зробити дзвінки, враховуючи високі ставки, і він, можливо, не погоджується.

Теми: СШАРосія
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