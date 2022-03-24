Пентагон: Высшее военное руководство РФ отказалось общаться с коллегами из США

Высшее военное руководство РФ отказывалось от общения со своими коллегами из США на протяжении последнего месяца.

Источник: WP со ссылкой на представителя Пентагона Джона Кирби

Детали: После вторжения России в Украину министр обороны Ллойд Остин и генерал Марк Милли пытались наладить телефонные переговоры с министром обороны Сергеем Шойгу и генералом Валерием Герасимовым, но россияне "до сих пор отказывались участвовать". Остается непонятным, почему российские генералы отказались от телефонных переговоров со своими американскими коллегами.

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Контакты между Штатами и Россией стали гораздо более редки с момента вторжения. Посол США в России Джон Салливан наиболее часто встречался с российскими официальными лицами. Советник президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на прошлой неделе впервые с 24 февраля поговорил со своим коллегой Николаем Патрушевым. По сообщению CNN, на прошлой неделе в Министерстве обороны России прошла встреча некоторых американских и российских военных чиновников.

По словам официальных лиц США, госсекретарь Энтони Блинкен не пытался вести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым с начала вторжения.

Бывший старший офицер разведки США, ученая Анджела Стент сказала, что Россия настаивает на том, что это "специальная военная операция", и не желает признать настоящий характер войны. Генералы также могут ожидать одобрения президента РФ Владимира Путина, чтобы совершить звонки, учитывая высокие ставки, и он, возможно, не соглашается.