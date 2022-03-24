Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Ракетні удари і фосфорне бомбардування на Луганщині: четверо загиблих

Анастасія КалатурЧетвер, 24 березня 2022, 06:50

У Рубіжному тривають бої серед міста, є четверо загиблих, двоє з яких - діти, та шестеро поранених.

Джерело: голова ОДА Луганщини Сергій Гайдай у TG

Деталі: Вночі росіяни накрили Луганщину ракетами та фосфорним бомбардуванням. Обстрілів зазнали жителі Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Кремінної, Новодружеська, Воєводівки. Наразі знеструмленими залишаються 35 населених пунктів, з них   21 - повністю. 101 526 людей - без світла. 

Реклама:

За добу в області пошкоджено чи повністю зруйновано, зокрема, 23 будинки  - 10 багатоповерхівок та 13 приватних осель. 16 з них загорілися.

Дослівно: "В росіян настала агонія. Вони не можуть пробитися вглиб, тому почали застосовувати важке озброєння. Ракетних ударів завдано по Лисичанську та Новодружеську, а на Рубіжне авіація рф почала скидати фосфорні бомби. Тому, на жаль, кількість жертв може бути значно більшою".

Деталі: За час війни, в області РФ вже вбила 129 мирних жителів, зруйнувала вщент майже 700 об'єктів, серед яких немає жодного військового.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Луганська областьвійнажертви
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
Луганська область
СБУ затримала екскомандира луганських "Прізраков": ховався в Одесі
У Москві залишили чинним "вирок" українському правозахиснику про 13 років колонії
На Луганщині окупанти планують до 1 жовтня паспортизувати всіх підлітків – ЦНС
Останні новини
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
Усі новини...
Реклама: