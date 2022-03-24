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Ракетні удари і фосфорне бомбардування на Луганщині: четверо загиблих

Анастасія КалатурЧетвер, 24 березня 2022, 07:50

У Рубіжному тривають бої серед міста, є четверо загиблих, двоє з яких - діти, та шестеро поранених.

Джерело: голова ОДА Луганщини Сергій Гайдай у TG

Деталі: Вночі росіяни накрили Луганщину ракетами та фосфорним бомбардуванням. Обстрілів зазнали жителі Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Кремінної, Новодружеська, Воєводівки. Наразі знеструмленими залишаються 35 населених пунктів, з них   21 - повністю. 101 526 людей - без світла. 

За добу в області пошкоджено чи повністю зруйновано, зокрема, 23 будинки  - 10 багатоповерхівок та 13 приватних осель. 16 з них загорілися.

Дослівно: "В росіян настала агонія. Вони не можуть пробитися вглиб, тому почали застосовувати важке озброєння. Ракетних ударів завдано по Лисичанську та Новодружеську, а на Рубіжне авіація рф почала скидати фосфорні бомби. Тому, на жаль, кількість жертв може бути значно більшою".

Деталі: За час війни, в області РФ вже вбила 129 мирних жителів, зруйнувала вщент майже 700 об'єктів, серед яких немає жодного військового.

Теми: Луганська областьвійнажертви
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