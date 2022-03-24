Ракетні удари і фосфорне бомбардування на Луганщині: четверо загиблих
У Рубіжному тривають бої серед міста, є четверо загиблих, двоє з яких - діти, та шестеро поранених.
Джерело: голова ОДА Луганщини Сергій Гайдай у TG
Деталі: Вночі росіяни накрили Луганщину ракетами та фосфорним бомбардуванням. Обстрілів зазнали жителі Сєвєродонецька, Лисичанська, Рубіжного, Кремінної, Новодружеська, Воєводівки. Наразі знеструмленими залишаються 35 населених пунктів, з них 21 - повністю. 101 526 людей - без світла.
За добу в області пошкоджено чи повністю зруйновано, зокрема, 23 будинки - 10 багатоповерхівок та 13 приватних осель. 16 з них загорілися.
Дослівно: "В росіян настала агонія. Вони не можуть пробитися вглиб, тому почали застосовувати важке озброєння. Ракетних ударів завдано по Лисичанську та Новодружеську, а на Рубіжне авіація рф почала скидати фосфорні бомби. Тому, на жаль, кількість жертв може бути значно більшою".
Деталі: За час війни, в області РФ вже вбила 129 мирних жителів, зруйнувала вщент майже 700 об'єктів, серед яких немає жодного військового.