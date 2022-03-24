Ракетные удары и фосфорная бомбардировка на Луганщине: четверо погибших

В Рубежном продолжаются бои среди города, четверо погибших, двое из которых - дети, и шесть раненых.

Источник: глава ОГА Луганщины Сергей Гайдай в TG

Детали: Ночью россияне накрыли Луганщину ракетами и фосфорной бомбардировкой. Обстрелы потерпели жители Северодонецка, Лисичанская, Рубежного, Кременной, Новодружеска, Воеводовки. В настоящее время обесточенными остаются 35 населенных пунктов, из них 21 - полностью. 101 526 человек – без света.

За сутки в области повреждены или полностью разрушены, в частности, 23 дома - 10 многоэтажек и 13 частных домов. 16 из них загорелись.

Дословно: "У россиян наступила агония. Они не могут пробиться вглубь, поэтому начали применять тяжелое вооружение. Ракетные удары нанесены по Лисичанску и Новодружеску, а на Рубежное авиация России начала сбрасывать фосфорные бомбы. Поэтому, к сожалению, количество жертв может быть значительно больше".

Детали: За время войны, в области РФ уже убила 129 мирных жителей, разрушила до основания почти 700 объектов, среди которых нет ни одного военного.