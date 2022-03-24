ЗСУ знищили великий корабель РФ: горять тисячі тонн палива та боєприпаси

В захопленому РФ порту Бердянськ знищено великий десантний корабель Чорноморського флоту окупантів. Пожежа перекинулася на інші кораблі, паливо та боєприпаси.

Джерело: співрозмовники УП, Збройні сили

Деталі: Місцеві мешканці повідомили Українській правді, що в порту горіли кораблі.

Реклама:

Після цього Збройні сили підтвердили знищення корабля.

У соцмережах пишуть, що один корабель потонув, ще два палають, а разом із ними знищено склад боєприпасів та цистерни з паливом.

Уточнення: спочатку джерела повідомляли, що потоплено корабль "Орськ". Але у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що знищено БДК "Саратов".

ВІДЕО ДНЯ

Upd. В ОДА розповіли, що корабель знищили о 7 ранку.

Пошкоджено ще два кораблі, знищено резервуар на 3000 тонн палива. Пожежа перекинулась на склад боєприпасів ворога.