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ЗСУ знищили великий корабель РФ: горять тисячі тонн палива та боєприпаси

Роман ПетренкоЧетвер, 24 березня 2022, 13:32
фото: Олександр величко

В захопленому РФ порту Бердянськ знищено великий десантний корабель Чорноморського флоту окупантів. Пожежа перекинулася на інші кораблі, паливо та боєприпаси.

Джерело: співрозмовники УП, Збройні сили

Деталі: Місцеві мешканці повідомили Українській правді, що в порту горіли кораблі.

Після цього Збройні сили підтвердили знищення корабля.

У соцмережах пишуть, що один корабель потонув, ще два палають, а разом із ними знищено склад боєприпасів та цистерни з паливом.

Уточнення: спочатку джерела повідомляли, що потоплено корабль "Орськ". Але у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ повідомив, що знищено БДК "Саратов".

Upd. В ОДА розповіли, що корабель знищили о 7 ранку.

ВІДЕО ДНЯ

Пошкоджено ще два кораблі, знищено резервуар на 3000 тонн палива. Пожежа перекинулась на склад боєприпасів ворога.

 

Теми: БердянськокупаціявійнаРосія
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