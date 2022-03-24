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ВСУ уничтожили большой корабль РФ: горят тысячи тонн топлива и боеприпасы

Роман ПетренкоЧетверг, 24 марта 2022, 12:32
ВСУ уничтожили большой корабль РФ: горят тысячи тонн топлива и боеприпасы

В захваченном РФ порту Бердянск уничтожен большой десантный корабль Черноморского флота оккупантов. Пожар перекинулся на другие корабли, топливо и боеприпасы.

Источник: собеседники УП, Вооруженные силы

Детали: Местные жители сообщили Украинской правде, что в порту горели корабли.

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После этого вооруженные силы подтвердили уничтожение корабля.

В соцсетях пишут, что один корабль утонул, еще два пылают, а вместе с ними уничтожен склад боеприпасов и цистерны с топливом.

Уточнение: сначала источники сообщали, что потоплен корабль "Орск". Но в ввечерней сводке Генштаб ЗСУ сообщил, що уничтожен БДК "Саратов".

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Upd. В ОГА рассказали, что корабль был уничтожен в 7 утра.

Повреждены еще два корабля, уничтожен резервуар на 3000 тонн топлива. Пожар перекинулся на склад боеприпасов врага.

 

Темы: БердянскоккупациявойнаРосcия
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