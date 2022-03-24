ВСУ уничтожили большой корабль РФ: горят тысячи тонн топлива и боеприпасы
В захваченном РФ порту Бердянск уничтожен большой десантный корабль Черноморского флота оккупантов. Пожар перекинулся на другие корабли, топливо и боеприпасы.
Источник: собеседники УП, Вооруженные силы
Детали: Местные жители сообщили Украинской правде, что в порту горели корабли.
После этого вооруженные силы подтвердили уничтожение корабля.
В соцсетях пишут, что один корабль утонул, еще два пылают, а вместе с ними уничтожен склад боеприпасов и цистерны с топливом.
Уточнение: сначала источники сообщали, что потоплен корабль "Орск". Но в ввечерней сводке Генштаб ЗСУ сообщил, що уничтожен БДК "Саратов".
Upd. В ОГА рассказали, что корабль был уничтожен в 7 утра.
Повреждены еще два корабля, уничтожен резервуар на 3000 тонн топлива. Пожар перекинулся на склад боеприпасов врага.