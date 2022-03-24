Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Британська розвідка сумнівається, що Росії допоможе гібридна мобілізація

Олена РощінаЧетвер, 24 березня 2022, 08:49

Розвідка Міністерства оборони Великої Британії вважає, що через великі втрати у війні проти України Росія мобілізує власних та іноземних найманців, але незрозуміло, як вони інтегруються у Збройні сили РФ. 

Джерело: останні новини британської оборонної розвідки щодо ситуації в Україні станом на 24 березня 2022 року

Дослівно: "Російські війська майже напевно зазнали тисячі втрат під час вторгнення в Україну.

Схоже, Росія зараз намагається мобілізувати своїх резервістів та військовослужбовців, а також приватні військові компанії та іноземних найманців, щоб перекрити ці значні втрати.

Незрозуміло, як ці угруповання інтегруватимуться в російські сухопутні війська в Україні та як це вплине на боєздатність".

 

Теми: РосіявійнарозвідкаВелика Британія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Маріуполю потрібна повна евакуація: це близько 160 тисяч людей – мер

У Кремлі кажуть, що зустрічі Путіна та Зеленського після переговорів у Стамбулі очікувати не варто

карта Пожеж у Чорнобильській зоні наразі немає – ДСНС

Ворог стягує сили для відновлення наступу - зведення Генштабу

Ніч у регіонах: бої на Херсонщині та ракетні обстріли Київщини, Харківщини, Волині

За Нємцовим перед смертю шпигували ті ж ФСБшники, що отруїли Навального – Bellingcat

Усі новини...
Росія
Втрати окупантів: 15800 вояк, 530 танків та 124 гелікоптери
ЗСУ знищили великий російський корабель в окупованому Бердянську
США розробляють план дій на випадок застосування Росією ядерної зброї – ЗМІ
Останні новини
15:09
Мосбіржа: акції падають, індекс знизився
15:04
Полк "Азов" звернувся до росіян і побажав повалити Путіна
14:58
В Естонії готують законопроєкт про заборону символа Z i георгіївської стрічки
14:56
"Купи квітку, а я – бронік": як 7-річна Варя зібрала гроші на три бронежилети для бійців ЗСУ
14:51
картаБританська розвідка показала на мапі розстановку сил в Україні
14:49
фотоУ штурмованому росіянами Миколаєві відзначили річницю звільнення від фашистської окупації
14:39
Список сервісів, що допоможуть знайти роботу в Україні та за кордоном
14:39
Збитки енергетики від війни досягли двох мільярдів доларів – міністр
14:35
Єврокомісія закликала держави-члени ЄС відібрати паспорти у підсанкційних росіян і білорусів
14:31
Досі жалієте росіян? Вам варто це припинити – Юрій Береза
Усі новини...