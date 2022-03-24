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Британська розвідка сумнівається, що Росії допоможе гібридна мобілізація

Олена РощінаЧетвер, 24 березня 2022, 07:49

Розвідка Міністерства оборони Великої Британії вважає, що через великі втрати у війні проти України Росія мобілізує власних та іноземних найманців, але незрозуміло, як вони інтегруються у Збройні сили РФ. 

Джерело: останні новини британської оборонної розвідки щодо ситуації в Україні станом на 24 березня 2022 року

Дослівно: "Російські війська майже напевно зазнали тисячі втрат під час вторгнення в Україну.

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Схоже, Росія зараз намагається мобілізувати своїх резервістів та військовослужбовців, а також приватні військові компанії та іноземних найманців, щоб перекрити ці значні втрати.

Незрозуміло, як ці угруповання інтегруватимуться в російські сухопутні війська в Україні та як це вплине на боєздатність".

 

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Теми: РосіявійнарозвідкаВелика Британія
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