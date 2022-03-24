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Британская разведка сомневается, что России поможет гибридная мобилизация

Елена РощинаЧетверг, 24 марта 2022, 07:49

Разведка Министерства обороны Великобритании считает, что из-за огромных потерь в войне против Украины Россия мобилизует собственных и иностранных наемников, но неясно, как они интегрируются в Вооруженные силы РФ.

Источник: последние новости британской оборонной разведки по ситуации в Украине по состоянию на 24 марта 2022 года

Дословно: "Российские войска почти наверняка понесли тысячи потерь во время вторжения в Украину.

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Похоже, Россия сейчас пытается мобилизовать своих резервистов и военнослужащих, а также частные военные компании и иностранных наемников, чтобы восполнить эти значительные потери.

Непонятно, как эти группировки будут интегрироваться в российские сухопутные войска в Украине и как это отразится на боеспособности".

 

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Темы: РосcиявойнаразведкаВеликобритания
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