Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США розробляють план дій на випадок застосування Росією ядерної зброї – ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 24 березня 2022, 07:25

Білий дім зібрав команду чиновників з національної безпеки, щоб накреслити сценарії на випадок використання Росією хімічної, біологічної чи ядерної зброї.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The New York Times.

За словами кількох офіційних осіб, причетних до процесу, "Tiger Team" також вивчає відповіді, якщо Путін досягне території НАТО, щоб атакувати конвої, які везуть зброю та допомогу в Україну. Зустрічаючись тричі на тиждень на секретних сесіях, команда також розглядає відповіді, якщо Росія поширить війну на сусідні країни, включаючи Молдову та Грузію.

Реклама:

Нинішня команда була створена 28 лютого, через чотири дні після вторгнення РФ в Україну. Попередня версія команди працювала місяцями за лаштунками, щоб підготувати уряд США до ймовірності російського вторгнення в Україну.

Ця команда відіграла центральну роль у розробці програм глибоких санкцій, нарощування військ у країнах НАТО та озброєння українських військових.

Очікується, що сценарії надзвичайних ситуацій будуть центральними на позачерговому саміті НАТО в четвер, коли президент США Джо Байден зустрінеться з лідерами 29 інших країн НАТО вперше з початку російського вторгнення в Україну.

ВІДЕО ДНЯ

Ще місяць тому такі сценарії здавалися більш теоретичними. Але сьогодні у Білому домі і НАТО є усвідомлення, що Росія може звернутися до найпотужнішої зброї у своєму арсеналі, щоб вийти з глухого кута на фронті в Україні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу підкреслив невідкладність підготовчих зусиль, вперше сказавши журналістам, що навіть якщо росіяни застосують зброю масового знищення в Україні, вони можуть мати "жахливі наслідки" для людей у країнах НАТО. Одне з питань, що розглядається, полягає в тому, чи буде така побічна шкода вважатися "нападом" на НАТО відповідно до його статуту, що може вимагати спільної військової відповіді.

Нагадаємо, заступник посла Росії в ООН Дмитрій Полянський заявив, що Росія зберігає за собою право використовувати ядерну зброю, якщо країну "спровокує" НАТО.

Теми: СШАРосіяядерна зброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

Усі новини...
США
ТікТок-блогерка та її матір отримали довічне за вбивство двох чоловіків
США надішлють в Україну перші снаряди зі збідненим ураном – Reuters
У США побачили "помітний прогрес" контрнаступу на півдні
Останні новини
12:53
ФОТОУ Британії 100-річну ялинку продали на аукціоні за 4 тисячі доларів
12:31
НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни
12:22
фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині
12:18
Аналіз крові може визначати біомаркери суїцидальних думок – дослідження
12:04
У Туреччині розповіли, чого чекають від Швеції для вступу в НАТО
11:50
У Сербії проходять позачергові парламентські вибори
11:39
Путін погрожує Фінляндії проблемами
11:27
Без домашнього інтернету "Київстар" залишаються 2% користувачів, найбільше - в Києві
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
Усі новини...
Реклама: