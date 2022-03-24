США розробляють план дій на випадок застосування Росією ядерної зброї – ЗМІ

Білий дім зібрав команду чиновників з національної безпеки, щоб накреслити сценарії на випадок використання Росією хімічної, біологічної чи ядерної зброї.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The New York Times.

За словами кількох офіційних осіб, причетних до процесу, "Tiger Team" також вивчає відповіді, якщо Путін досягне території НАТО, щоб атакувати конвої, які везуть зброю та допомогу в Україну. Зустрічаючись тричі на тиждень на секретних сесіях, команда також розглядає відповіді, якщо Росія поширить війну на сусідні країни, включаючи Молдову та Грузію.

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Нинішня команда була створена 28 лютого, через чотири дні після вторгнення РФ в Україну. Попередня версія команди працювала місяцями за лаштунками, щоб підготувати уряд США до ймовірності російського вторгнення в Україну.

Ця команда відіграла центральну роль у розробці програм глибоких санкцій, нарощування військ у країнах НАТО та озброєння українських військових.

Очікується, що сценарії надзвичайних ситуацій будуть центральними на позачерговому саміті НАТО в четвер, коли президент США Джо Байден зустрінеться з лідерами 29 інших країн НАТО вперше з початку російського вторгнення в Україну.

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Ще місяць тому такі сценарії здавалися більш теоретичними. Але сьогодні у Білому домі і НАТО є усвідомлення, що Росія може звернутися до найпотужнішої зброї у своєму арсеналі, щоб вийти з глухого кута на фронті в Україні.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у середу підкреслив невідкладність підготовчих зусиль, вперше сказавши журналістам, що навіть якщо росіяни застосують зброю масового знищення в Україні, вони можуть мати "жахливі наслідки" для людей у країнах НАТО. Одне з питань, що розглядається, полягає в тому, чи буде така побічна шкода вважатися "нападом" на НАТО відповідно до його статуту, що може вимагати спільної військової відповіді.

Нагадаємо, заступник посла Росії в ООН Дмитрій Полянський заявив, що Росія зберігає за собою право використовувати ядерну зброю, якщо країну "спровокує" НАТО.