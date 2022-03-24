США разрабатывают план действий на случай применения Россией ядерного оружия – СМИ

Белый дом собрал команду чиновников по национальной безопасности, чтобы начертить сценарии на случай использования Россией химического, биологического или ядерного оружия.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The New York Times.

По словам нескольких официальных лиц, причастных к процессу, Tiger Team также изучает ответы, если Путин достигнет территории НАТО, чтобы атаковать конвои, которые везут оружие и помощь в Украину. Встречаясь трижды в неделю на секретных сессиях, команда рассматривает ответы, если Россия распространит войну на соседние страны, включая Молдову и Грузию.

Нынешняя команда была создана 28 февраля, четыре дня спустя после вторжения РФ в Украину. Предыдущая версия команды работала месяцами за кулисами, чтобы подготовить правительство США к вероятности российского вторжения в Украину.

Эта команда сыграла центральную роль в разработке программ глубоких санкций, наращивании войск в странах НАТО и вооружении украинских военных.

Ожидается, что сценарии чрезвычайных ситуаций будут центральными на внеочередном саммите НАТО в четверг, когда президент США Джо Байден встретится с лидерами других 29 стран НАТО впервые с начала российского вторжения в Украину.

Еще месяц назад подобные сценарии казались более теоретическими. Но сегодня в Белом доме и НАТО есть осознание, что Россия может обратиться к мощнейшему оружию в своем арсенале, чтобы выйти из тупика на фронте в Украине.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду подчеркнул неотложность подготовительных усилий, впервые сказав журналистам, что даже если россияне применят оружие массового поражения в Украине, они могут иметь "ужасные последствия" для людей в странах НАТО. Один из рассматриваемых вопросов состоит в том, будет ли такой побочный ущерб считаться "нападением" на НАТО в соответствии с его уставом, что может потребовать общего военного ответа.

Напомним, зампосла России в ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия сохраняет за собой право использовать ядерное оружие, если страну "спровоцирует" НАТО.