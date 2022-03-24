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7 гумкоридорів на 24 березня, під Маріуполем чекають звільнення водіїв

Олена РощінаЧетвер, 24 березня 2022, 08:43
7 гумкоридорів на 24 березня, під Маріуполем чекають звільнення водіїв
Маріуполь – Бердянськ, Google maps

На 24 березня між українською владою та російськими окупантами погоджено 7 гуманітарних коридорів для жителів Маріуполя Донецької області, жителів Запорізької та Київської областей. 

Джерело: віце-прем'єр – міністр реінтеграції Ірина Верещук 

Пряма мова: "На сьогодні погоджено 7 гуманітарних коридорів".

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Деталі: Для евакуації людей із Маріуполя погоджено один гуманітарний коридор:

  • Бердянськ – Запоріжжя. Місце зборів: спорткомплекс на вул. Мелітопольське шосе, 27.

24 автобуси зараз знаходяться на в'їзді до міста Бердянськ, до них вже незабаром мають доєднатися ще 21 автобус, які з 6 години ранку виїхали з міста Токмак.

Після проходження блокпосту на в’їзді до міста автобуси відразу будуть подані до місця збору маріупольців і почнуть евакуацію.

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Бензовоз має оновити запаси пального на заправках для маріупольців в місті Бердянськ. 

Адреси для дозаправки: проспект Східний, 4а та вул.Мелітопольське шосе, 87б

Також будуть оновлені запаси продуктів і медикаментів в штабах допомоги маріупольцям.

"Чекаємо обіцяного звільнення наших водіїв і рятівників з ДСНС у Мангуші. Будемо намагатися дістатися до Мелекино і Нікольське", – заявила Верещук.

Запорізька область:

  • Із міста Пологи до Запоріжжя. Місце зборів – міська рада Автобуси для евакуації з 6 ранку вирушили з міста Токмак.
  • Із міста Мелітополь до Запоріжжя. Місце зборів – пожежна частина №9. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Запоріжжя.
 

Київська область: 

  • Із селища Велика Димерка до Броварів. Місце зборів – Будинок сільради на вулиці Бобрицька,1. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів
  • Із селища Богданівка до Броварів. Місце зборів – сільрада на вулиці Богдана Хмельницького, 219. Автобуси для евакуації будуть відправлені з Броварів.
  • Із міста Макарів до міста Житомир. Місце зборів – сільська рада, вул. Ростовського, 30. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Біла Церква.
  • Із села Бервиця до міста Бровари. Місце зборів – з села Бервиця люди мають самостійно перейти до мосту між селами Мокрець та Заворичі, де переходять річку Трубеж в напрямку вулиці Радгоспна. Автобуси для евакуації будуть відправлені з міста Бровари.
 
 

Теми: евакуаціяМаріупольКиївська областьЗапорізька область
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