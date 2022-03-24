7 гумкоридоров на 24 марта, под Мариуполем ждут освобождения водителей
На 24 марта между украинскими властями и российскими оккупантами согласовано 7 гуманитарных коридоров для жителей Мариуполя Донецкой области, жителей Запорожской и Киевской областей.
Источник: вице-премьер – министр реинтеграции Ирина Верещук
Прямая речь: "На сегодняшний день согласовано 7 гуманитарных коридоров".
Детали: Для эвакуации людей из Мариуполя согласован один гуманитарный коридор:
- Бердянск – Запорожье. Место сбора: спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27
24 автобуса сейчас находятся на въезде в город Бердянск, к ним уже скоро должны присоединиться еще 21 автобус, которые с 6 часов утра выехали из города Токмак.
После прохождения блокпоста на въезде в город автобусы сразу будут поданы к месту сбора мариупольцев и начнут эвакуацию.
Бензовоз обновит запасы горючего на заправках для мариупольцев в городе Бердянск.
Адреса для дозаправки: проспект Восточный, 4а и ул. Мелитопольское шоссе, 87б
Также будут обновлены запасы продовольствия и медикаментов в штабах помощи мариупольцам.
"Ожидаем обещанного освобождения наших водителей и спасателей из ГСЧС в Мангуше. Будем пытаться добраться до Мелекино и Никольского", – заявила Верещук.
Запорожская область:
- Из города Пологи в Запорожье. Место сбора – городской совет Автобусы для эвакуации с 6 утра отправились из города Токмак.
- Из города Мелитополь в Запорожье. Место сбора – пожарная часть №9. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Запорожья.
Киевская область:
- Из поселка Большая Дымерка в Бровары. Место сбора – Дом сельсовета на улице Бобрицкая,1. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.
- Из поселка Богдановка в Бровары. Место сбора – сельсовет по улице Богдана Хмельницкого, 219. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.
- Из города Макаров в Житомир. Место сбора – сельский совет, ул. Ростовского, 30. Автобусы для эвакуации будут отправлены из города Белая Церковь.
- Из села Бервица в Бровары. Место сбора – из села Бервица люди должны самостоятельно перейти к мосту между селами Мокрец и Заворичи, где переходят реку Трубеж в направлении улицы Совхозная. Автобусы для эвакуации будут отправлены из города Бровары.