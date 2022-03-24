Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

7 гумкоридоров на 24 марта, под Мариуполем ждут освобождения водителей

Елена РощинаЧетверг, 24 марта 2022, 09:43
Мариуполь – Бердянск, Google maps

На 24 марта между украинскими властями и российскими оккупантами согласовано 7 гуманитарных коридоров для жителей Мариуполя Донецкой области, жителей Запорожской и Киевской областей.

Источник: вице-премьер – министр реинтеграции Ирина Верещук

Прямая речь: "На сегодняшний день согласовано 7 гуманитарных коридоров".

Детали: Для эвакуации людей из Мариуполя согласован один гуманитарный коридор:

  • Бердянск – Запорожье. Место сбора: спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27

24 автобуса сейчас находятся на въезде в город Бердянск, к ним уже скоро должны присоединиться еще 21 автобус, которые с 6 часов утра выехали из города Токмак.

После прохождения блокпоста на въезде в город автобусы сразу будут поданы к месту сбора мариупольцев и начнут эвакуацию.

Бензовоз обновит запасы горючего на заправках для мариупольцев в городе Бердянск.

ВИДЕО ДНЯ

Адреса для дозаправки: проспект Восточный, 4а и ул. Мелитопольское шоссе, 87б

Также будут обновлены запасы продовольствия и медикаментов в штабах помощи мариупольцам.

"Ожидаем обещанного освобождения наших водителей и спасателей из ГСЧС в Мангуше. Будем пытаться добраться до Мелекино и Никольского", – заявила Верещук.

Запорожская область:

  • Из города Пологи в Запорожье. Место сбора – городской совет Автобусы для эвакуации с 6 утра отправились из города Токмак.
  • Из города Мелитополь в Запорожье. Место сбора – пожарная часть №9. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Запорожья.
 

Киевская область:

  • Из поселка Большая Дымерка в Бровары. Место сбора – Дом сельсовета на улице Бобрицкая,1. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.
  • Из поселка Богдановка в Бровары. Место сбора – сельсовет по улице Богдана Хмельницкого, 219. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Броваров.
  • Из города Макаров в Житомир. Место сбора – сельский совет, ул. Ростовского, 30. Автобусы для эвакуации будут отправлены из города Белая Церковь.
  • Из села Бервица в Бровары. Место сбора – из села Бервица люди должны самостоятельно перейти к мосту между селами Мокрец и Заворичи, где переходят реку Трубеж в направлении улицы Совхозная. Автобусы для эвакуации будут отправлены из города Бровары.
 
 

Темы: эвакуацияМариупольКиевская областьЗапорожская область
powered by lun.ua
Главное сегодня

На переговорах в Беларуси у 3 человек были симптомы отравления, включая Абрамовича – СМИ

видеоИрпень освободили от оккупантов – мэр

Страны Большой Семерки не будут платить за газ в рублях

Херсонщина: в Геническе начали давать рубли – пенсионеры меняют их на гривни

Мариуполю нужна полная эвакуация: это порядка 160 тысяч людей – мэр

В Кремле говорят, что встречу Путина и Зеленского после переговоров в Стамбуле ожидать не стоит

Все новости...
эвакуация
График эвакуационных поездов на 24 марта
Гумкоридоры: вывезли 4,5 тысячи человек, в Запорожской области оккупанты блокировали колонну
На 23 марта согласовано 9 гуманитарных коридоров – Верещук
Последние новости
20:01
обновленоЛуганщина: в Северодонецке и Рубежном 2 погибших, 10 пострадавших за сутки
19:52
Россияне все равно не оставляют попыток взять Киев – Генштаб ВСУ
19:50
В Одесской области рекламными билбордами укрепят баррикады
19:50
Байден подал бюджет США, предусматривающий миллиарды Украине на ботьбу России
19:48
Крупный производитель пива потребовал приостановить выпуск Bud в России
19:36
СБУ ликвидировала 5 вражеских ботоферм, работавших на войну РФ в Украине
19:30
Буча, Мариуполь, Бердянск: где не работает мобильная связь и интернет
19:26
В Украине отменили эпидзоны и отстранение от работы непривитых против COVID-19
19:25
Переговоры между Украиной и РФ пройдут в стамбульском дворце, оккупанты уже прибыли
19:23
В США считают, что Путин не готов к компромиссам, чтобы завершить войну
Все новости...