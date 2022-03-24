7 гумкоридоров на 24 марта, под Мариуполем ждут освобождения водителей

На 24 марта между украинскими властями и российскими оккупантами согласовано 7 гуманитарных коридоров для жителей Мариуполя Донецкой области, жителей Запорожской и Киевской областей.

Источник: вице-премьер – министр реинтеграции Ирина Верещук

Прямая речь: "На сегодняшний день согласовано 7 гуманитарных коридоров".

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Детали: Для эвакуации людей из Мариуполя согласован один гуманитарный коридор:

Бердянск – Запорожье. Место сбора: спорткомплекс на ул. Мелитопольское шоссе, 27

24 автобуса сейчас находятся на въезде в город Бердянск, к ним уже скоро должны присоединиться еще 21 автобус, которые с 6 часов утра выехали из города Токмак.

После прохождения блокпоста на въезде в город автобусы сразу будут поданы к месту сбора мариупольцев и начнут эвакуацию.

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Бензовоз обновит запасы горючего на заправках для мариупольцев в городе Бердянск.

Адреса для дозаправки: проспект Восточный, 4а и ул. Мелитопольское шоссе, 87б

Также будут обновлены запасы продовольствия и медикаментов в штабах помощи мариупольцам.

"Ожидаем обещанного освобождения наших водителей и спасателей из ГСЧС в Мангуше. Будем пытаться добраться до Мелекино и Никольского", – заявила Верещук.

Запорожская область:

Из города Пологи в Запорожье. Место сбора – городской совет Автобусы для эвакуации с 6 утра отправились из города Токмак.

Из города Мелитополь в Запорожье. Место сбора – пожарная часть №9. Автобусы для эвакуации будут отправлены из Запорожья.

Киевская область: