Через війну в Україні НАТО може залишити Столтенберга на новий термін – ЗМІ

Саміт НАТО в Брюсселі через війну в Україні може продовжити мандат чинного генсека Альянсу Єнса Столтенберга.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

"У такій нестабільній ситуації у зв'язку з війною в Україні потрібна тяглість. Потрібно зберегти людину, яку всі знають, яка має досвід і визнання", - сказав співрозмовник видання.

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Як зазначається, таким чином можна було б уникнути ситуації, в якій у таку важку хвилину на посаду генсека приходить хтось новий.

Мандат Столтенберга закінчується у вересні. Повідомлялося, що після закінчення свого другого строку повноважень він має очолити центробанк Норвегії.

Однак, як кажуть джерела, мандат Столтенберга може бути продовжено на рік, і, безумовно, до завершення війни в Україні. Однак рішення має бути одностайним.

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Польща є однією з країн, які виступають за продовження мандата нинішнього глави НАТО.

"Ми вважаємо, що Столтенберг досі діяв щодо Росії мудро і наполегливо. Він має великий досвід", - пояснив польський дипломат.

Сам Столтенберг поки не коментував можливість продовження свого мандата, але неофіційно готовий лишитися на посаді.