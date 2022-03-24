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Из-за войны в Украине НАТО может оставить Столтенберга на новый срок - СМИ

"Европейская правда"Четверг, 24 марта 2022, 09:11
Из-за войны в Украине НАТО может оставить Столтенберга на новый срок - СМИ
Столтенберг. фото Getty Images

Саммит НАТО в Брюсселе из-за войны в Украине может продлить мандат действующего генсека Альянса Йенса Столтенберга.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

"В такой нестабильной ситуации в связи с войной в Украине нужна преемственность. Нужно сохранить человека, которого все знают, у которого есть опыт и признание", - сказал собеседник издания.

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Как отмечается, таким образом можно было бы избежать ситуации, в которой в столь трудную минуту на должность генсека приходит кто-то новый.

Мандат Столтенберга истекает в сентябре. Сообщалось, что по истечении своего второго срока полномочий он должен возглавить центробанк Норвегии.

Однако, как говорят источники, мандат Столтенберга может быть продлен на год и, безусловно, до завершения войны в Украине. Однако решение должно быть единодушным.

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Одной из стран, выступающих за продолжение мандата нынешнего главы НАТО, является Польша.

"Мы считаем, что Столтенберг до сих пор действовал в отношении России мудро и настойчиво. У него большой опыт", - пояснил польский дипломат.

Сам Столтенберг пока не комментировал возможность продления своего мандата, но неофициально готов остаться в должности.

Темы: НАТО
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