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Кулеба попередив ЄС: плата за газ у рублях – допомога у вбивстві українців

"Європейська правда"Четвер, 24 березня 2022, 10:26

Глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, якщо держави ЄС погодяться на вимогу РФ платити за поставлений російський газ у рублях, то таким чином вони допоможуть агресору вбивати українців. 

Про це глава МЗС заявив у четвер у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Якщо будь-яка країна ЄС схилиться перед принизливими вимогами Путіна платити за нафту та газ у рублях, це все одно що допомагати Україні однією рукою та допомагати росіянам вбивати українців іншою. Я закликаю відповідні країни зробити мудрий та відповідальний вибір", – зазначив міністр.

Нагадаємо, 23 березня президент Росії Владімір Путін доручив приймати оплату за поставлений "недружнім країнам" російський природний газ лише у рублях.

У Німеччині заявили, що вимога Росії до країн, оголошених "недружніми", платити за газ у рублях суперечить укладеному контракту.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що негайно припинити купувати енергоресурси у Росії неможливо, тому що це вдарило би по економіці Німеччини не менше, ніж по Росії. У той же час, зазначив він, уряд працюватиме над тим, щоб позбавлятися залежності від російського газу.

Теми: РосіягазЄС
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