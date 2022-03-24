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Кулеба предупредил ЕС: плата за газ в рублях – помощь в убийстве украинцев

"Европейская правда"Четверг, 24 марта 2022, 10:26

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что если государства ЕС согласятся по требованию РФ платить за поставленный российский газ в рублях, то таким образом они помогут агрессору убивать украинцев.

Об этом глава МИД заявил в четверг в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Если любая страна ЕС склонится перед унизительными требованиями Путина платить за нефть и газ в рублях, это все равно что помогать Украине одной рукой и помогать россиянам убивать украинцев другой. Я призываю соответствующие страны сделать мудрый и ответственный выбор", – отметил министр.

Напомним, 23 марта президент России Владимир Путин поручил принимать оплату за поставленный "недружественным странам" российский природный газ только в рублях.

В Германии заявили, что требование России к странам, объявленным "недружественными", платить за газ в рублях противоречит заключенному контракту.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немедленно прекратить покупать энергоресурсы у России невозможно, потому что это ударило бы по экономике Германии не меньше, чем по России. В то же время, отметил он, правительство будет работать над тем, чтобы избавляться от зависимости от российского газа.

Темы: РосcиягазЕС
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