Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кулеба предупредил ЕС: плата за газ в рублях – помощь в убийстве украинцев

"Европейская правда"Четверг, 24 марта 2022, 09:26

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что если государства ЕС согласятся по требованию РФ платить за поставленный российский газ в рублях, то таким образом они помогут агрессору убивать украинцев.

Об этом глава МИД заявил в четверг в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Если любая страна ЕС склонится перед унизительными требованиями Путина платить за нефть и газ в рублях, это все равно что помогать Украине одной рукой и помогать россиянам убивать украинцев другой. Я призываю соответствующие страны сделать мудрый и ответственный выбор", – отметил министр.

Реклама:

Напомним, 23 марта президент России Владимир Путин поручил принимать оплату за поставленный "недружественным странам" российский природный газ только в рублях.

В Германии заявили, что требование России к странам, объявленным "недружественными", платить за газ в рублях противоречит заключенному контракту.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что немедленно прекратить покупать энергоресурсы у России невозможно, потому что это ударило бы по экономике Германии не меньше, чем по России. В то же время, отметил он, правительство будет работать над тем, чтобы избавляться от зависимости от российского газа.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РосcиягазЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Росcия
Пришли, угрожали расстрелять: СМИ показали, как выглядит могила Пригожина
К Реестру убытков Украины от войны присоединилась Швейцария
Эстония экспортирует в Россию наибольшее количество товаров вне ЕС
Последние новости
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
Все новости...
Реклама: