Сумщина: ворог обстріляв Охтирку – є загиблі, тривають запеклі бої за Тростянець

Уночі 24 березня російські війська обстріляли ракетами житлові квартали міста Охтирка у Сумській області, у результаті чого загинули місцеві жителі.

Джерело: голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький у Telegram, ДСНС у Telegram

Пряма мова Живицького: "Вночі ворожа російська армія ракетними ударами обстріляла Охтирку. Потрапляння у житловий сектор, багатоповерхівки. Є загиблі і постраждалі цивільні люди".

Мер Охтирки Павло Кузьменко: «Російські військові обстріляли ракетами класу «повітря-земля» найгустонаселеніший мікрорайон Охтирки». pic.twitter.com/pO72YKaTsW — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 24, 2022

Деталі: У ДСНС повідомили, що в Охтирці з-під завалів пошкоджених житлових будинків рятувальники змогли вивільнити постраждалу жінку, також дістали тіло загиблої людини.



В інших населених пунктах Охтирщини, по яких ворог наносив авіаційні удари, рятувальники вивільнили з-під завалів 4 постраждалих людей. Триває гасіння пожеж у житлових будинках.

Фото ДСНС

Голова ОВА також додав, що третю добу поспіль найгарячошою точкою області залишається місто Тростянець, де йдуть запеклі бої.

За словами Живицького, окупанти розташували свою артилерію у Боромлянській громаді і звідти продовжують обстрілювати Тростянецьку громаду.

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Увечері 23 березня на одному з підприємств розпочалась велика пожежа, яка триває і досі – через постійні обстріли і бойові дії рятувальники не можуть доїхати на гасіння вогню.

Живицький додав, що у Тростянецькій громаді не працюють у повному обсязі ні комунальні служби, ні енергетики – громада досі залишається без світла.

Також тривають обстріли населених пунктів Лебединської і Краснопільської громад, південної частини передмістя міста Суми.

Однак, попри все це, за словами голови ОВА, в області намагаються надавати гуманітарну допомогу, розвозять хліб, відновлюється робота ринків і частково транспорту (наприклад, у місті Ромни), довозять потрохи ліки і паливо.

Також Живицький додав, що Сумщина готується до посівної.