Сумщина: враг обстрелял Ахтырку – есть погибшие, продолжаются ожесточенные бои за Тростянец
Ночью 24 марта российские войска обстреляли ракетами жилые кварталы города Ахтырка в Сумской области, в результате чего погибли местные жители.
Источник: глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram, ГСЧС в Telegram
Прямая речь Живицкого: "Ночью вражеская российская армия ракетными ударами обстреляла Ахтырку. Попадание в жилой сектор, многоэтажки. Есть погибшие и пострадавшие гражданские люди".
Мер Охтирки Павло Кузьменко: «Російські військові обстріляли ракетами класу «повітря-земля» найгустонаселеніший мікрорайон Охтирки». pic.twitter.com/pO72YKaTsW— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 24, 2022
Детали: В ГСЧС сообщили, что в Ахтырке из-под завалов поврежденных жилых домов спасатели смогли высвободить пострадавшую женщину, также достали тело погибшего человека.
В других населенных пунктах Ахтырщины, по которым враг наносил авиационные удары, спасатели высвободили из-под завалов 4 пострадавших. Продолжается тушение пожаров в жилых домах.
Глава ОВА также добавил, что третьи сутки подряд горячей точкой области остается город Тростянец, где идут ожесточенные бои.
По словам Живицкого, оккупанты разместили свою артиллерию в Боромлянской общине и оттуда продолжают обстреливать Тростянецкую общину.
Вечером 23 марта на одном из предприятий начался большой пожар, который продолжается до сих пор – из-за постоянных обстрелов и боевых действий спасатели не могут доехать на тушение огня.
Живицкий добавил, что в Тростянецкой общине не работают в полном объеме ни коммунальные службы, ни энергетики – община до сих пор остается без света.
Также продолжаются обстрелы населенных пунктов Лебединской и Краснопольской общин, южной части пригорода Сум.
Однако, несмотря на это, по словам председателя ОВА, в области пытаются раздавать гуманитарную помощь, развозят хлеб, возобновляется работа рынков и частично транспорта (например, в городе Ромны), довозят понемногу лекарства и топливо.
Также Живицкий добавил, что Сумщина готовится к посевной.