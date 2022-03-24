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Сумщина: враг обстрелял Ахтырку – есть погибшие, продолжаются ожесточенные бои за Тростянец

Ирина БалачукЧетверг, 24 марта 2022, 09:58
Сумщина: враг обстрелял Ахтырку – есть погибшие, продолжаются ожесточенные бои за Тростянец
Фото ГСЧС

Ночью 24 марта российские войска обстреляли ракетами жилые кварталы города Ахтырка в Сумской области, в результате чего погибли местные жители.

Источник: глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram, ГСЧС в Telegram

Прямая речь Живицкого: "Ночью вражеская российская армия ракетными ударами обстреляла Ахтырку. Попадание в жилой сектор, многоэтажки. Есть погибшие и пострадавшие гражданские люди".

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Детали: В ГСЧС сообщили, что в Ахтырке из-под завалов поврежденных жилых домов спасатели смогли высвободить пострадавшую женщину, также достали тело погибшего человека.

В других населенных пунктах Ахтырщины, по которым враг наносил авиационные удары, спасатели высвободили из-под завалов 4 пострадавших. Продолжается тушение пожаров в жилых домах. 

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фото ГСЧС

Глава ОВА также добавил, что третьи сутки подряд горячей точкой области остается город Тростянец, где идут ожесточенные бои.

По словам Живицкого, оккупанты разместили свою артиллерию в Боромлянской общине и оттуда продолжают обстреливать Тростянецкую общину. 

Вечером 23 марта на одном из предприятий начался большой пожар, который продолжается до сих пор – из-за постоянных обстрелов и боевых действий спасатели не могут доехать на тушение огня.

Живицкий добавил, что в Тростянецкой общине не работают в полном объеме ни коммунальные службы, ни энергетики – община до сих пор остается без света.

Также продолжаются обстрелы населенных пунктов Лебединской и Краснопольской общин, южной части пригорода Сум.

Однако, несмотря на это, по словам председателя ОВА, в области пытаются раздавать гуманитарную помощь, развозят хлеб, возобновляется работа рынков и частично транспорта (например, в городе Ромны), довозят понемногу лекарства и топливо.

Также Живицкий добавил, что Сумщина готовится к посевной.

Темы: Сумская областьвойна
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