Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Сумщина: враг обстрелял Ахтырку – есть погибшие, продолжаются ожесточенные бои за Тростянец

Ирина БалачукЧетверг, 24 марта 2022, 10:58
Фото ГСЧС

Ночью 24 марта российские войска обстреляли ракетами жилые кварталы города Ахтырка в Сумской области, в результате чего погибли местные жители.

Источник: глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram, ГСЧС в Telegram

Прямая речь Живицкого: "Ночью вражеская российская армия ракетными ударами обстреляла Ахтырку. Попадание в жилой сектор, многоэтажки. Есть погибшие и пострадавшие гражданские люди".

Детали: В ГСЧС сообщили, что в Ахтырке из-под завалов поврежденных жилых домов спасатели смогли высвободить пострадавшую женщину, также достали тело погибшего человека.

В других населенных пунктах Ахтырщины, по которым враг наносил авиационные удары, спасатели высвободили из-под завалов 4 пострадавших. Продолжается тушение пожаров в жилых домах. 

 
фото ГСЧС

Глава ОВА также добавил, что третьи сутки подряд горячей точкой области остается город Тростянец, где идут ожесточенные бои.

ВИДЕО ДНЯ

По словам Живицкого, оккупанты разместили свою артиллерию в Боромлянской общине и оттуда продолжают обстреливать Тростянецкую общину. 

Вечером 23 марта на одном из предприятий начался большой пожар, который продолжается до сих пор – из-за постоянных обстрелов и боевых действий спасатели не могут доехать на тушение огня.

Живицкий добавил, что в Тростянецкой общине не работают в полном объеме ни коммунальные службы, ни энергетики – община до сих пор остается без света.

Также продолжаются обстрелы населенных пунктов Лебединской и Краснопольской общин, южной части пригорода Сум.

Однако, несмотря на это, по словам председателя ОВА, в области пытаются раздавать гуманитарную помощь, развозят хлеб, возобновляется работа рынков и частично транспорта (например, в городе Ромны), довозят понемногу лекарства и топливо.

Также Живицкий добавил, что Сумщина готовится к посевной.

Темы: Сумская областьвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

фотоВ Николаеве россияне попали в здание ОГА

фотоДелегации Украины и России встретились. Эрдоган призвал их к перемирию

Россияне демилитаризовали себя уже на 600 танков и 127 самолетов

Сводка Генштаба: Россияне бомбят украинские города, цель — хранилища горючего

У Путина назвали условие, при котором применят ядерное оружие

"Меня не волнует, что он думает": Байден не отказался от своих слов о Путине

Все новости...
Сумская область
Из-за обстрелов россиян на Сумщине более суток не удается погасить масштабный пожар
На Сумщине уже вторая колонна врага развернулась и уехала, но ситуация сложная - голова ОВА
В Сумской области захватчики не дают хоронить умерших и погибших – глава ОВА
Последние новости
12:04
Хроника войны в Украине. 34-й день ОНЛАЙН
11:53
Международный союз биатлонистов приостановил деятельность федераций РФ и Беларуси
11:53
Все аптеки обязаны принимать бумажные и электронные рецепты на лекарства – Минздрав
11:50
Кадыров выступил против переговоров: Надо уничтожить бандеровцев, а потом решать
11:42
СМИ: США хотят перекрыть РФ доступ к деталям для военной техники
11:37
Воздушные силы сбили две ракеты типа "Х", выпущенные по Львову
11:36
НБУ перечислил на нужды армии более 13 миллиардов: сколько осталось на спецсчете
11:35
В Берлине давали Украине "несколько часов" после вторжения РФ, поэтому не помогали – посол
11:33
Россияне накрыли Харьковщину из "Градов": за сутки около 280 обстрелов, есть погибший
11:16
CNN: Пентагон ускорит производство ракет Stinger и Javelin
Все новости...