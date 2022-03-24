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Прем’єр Британії порівняв Зеленського зі своїм кумиром Черчиллем

"Європейська правда"Четвер, 24 березня 2022, 11:02
Борис Джонсон і Володимир Зеленський, Київ, фото Офісу президента

Прем’єр Британії Борис Джонсон порівняв українського лідера Володимира Зеленського зі своїм політичним героєм Вінстоном Черчиллем.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Джонсон сказав, що його український колега став голосом свого народу.

"Я думаю, що президент Зеленський виявився досить чудовим лідером свого народу – він згуртував його і став його голосом", – сказав він.

"Він знає, як Черчилль говорив про себе, що, можливо, він не є левом, але він має привілей рикати. Це український народ є левом, і він (Зеленський) виявляє його волю та почуття непокори", - заявив прем’єр Британії.

Він також повідомив, що "невдовзі" зустрінеться з Володимиром Зеленським, хоча неясно, особисто чи ні.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Джонсон може здійснити візит до Києва, хоча британські спецслужби не підтримують цю ідею через загрози для безпеки прем'єра.

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Теми: ЗеленськийБорис ДжонсонВелика Британія
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