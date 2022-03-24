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Премьер Британии сравнил Зеленского со своим кумиром Черчиллем

"Европейская правда"Четверг, 24 марта 2022, 11:02
Борис Джонсон и Владимир Зеленский, Киев, фото Офиса президента

Премьер Великобритании Борис Джонсон сравнил украинского лидера Владимира Зеленского со своим политическим героем Уинстоном Черчиллем.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Джонсон сказал, что его украинский коллега стал голосом своего народа.

"Я думаю, что президент Зеленский оказался вполне отличным лидером своего народа – он сплотил его и стал его голосом", – сказал он.

"Он знает, как Черчилль говорил о себе, что, возможно, он не лев, но у него есть привилегия рычать. Это украинский народ – лев, и он (Зеленский) проявляет его волю и чувство неповиновения", – заявил премьер Британии.

Он также сообщил, что "вскоре" встретится с Владимиром Зеленским, хотя неясно, лично или нет.

Ранее СМИ сообщали, что Джонсон может нанести визит в Киев, хотя британские спецслужбы не поддерживают эту идею из-за угроз для безопасности премьера.

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Темы: ЗеленскийБорис ДжонсонВеликобритания
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