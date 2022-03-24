Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Премьер Британии сравнил Зеленского со своим кумиром Черчиллем

"Европейская правда"Четверг, 24 марта 2022, 10:02
Премьер Британии сравнил Зеленского со своим кумиром Черчиллем
Борис Джонсон и Владимир Зеленский, Киев, фото Офиса президента

Премьер Великобритании Борис Джонсон сравнил украинского лидера Владимира Зеленского со своим политическим героем Уинстоном Черчиллем.

Об этом сообщает Sky News, пишет "Европейская правда".

Джонсон сказал, что его украинский коллега стал голосом своего народа.

Реклама:

"Я думаю, что президент Зеленский оказался вполне отличным лидером своего народа – он сплотил его и стал его голосом", – сказал он.

"Он знает, как Черчилль говорил о себе, что, возможно, он не лев, но у него есть привилегия рычать. Это украинский народ – лев, и он (Зеленский) проявляет его волю и чувство неповиновения", – заявил премьер Британии.

Он также сообщил, что "вскоре" встретится с Владимиром Зеленским, хотя неясно, лично или нет.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее СМИ сообщали, что Джонсон может нанести визит в Киев, хотя британские спецслужбы не поддерживают эту идею из-за угроз для безопасности премьера.

Темы: ЗеленскийБорис ДжонсонВеликобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Зеленский
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
У Зеленского назвали ключевые темы его выступления на Генассамблее ООН
Последние новости
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
09:12
Командующий Тарнавский прогнозирует, что 2024 год на фронте может быть более сложным
08:46
Отели Парижа задирают цены на дни открытия Олимпиады
08:11
Ночная атака: в Херсоне повреждены ТЦ и дома, в Одессе – новостройка, есть погибший и раненые
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
Все новости...
Реклама: