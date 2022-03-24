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Окупанти закріпилися в Рубіжному, зайшли в Попасну, але повністю їх не зайняли – голова ОВА

Валентина РоманенкоЧетвер, 24 березня 2022, 10:20
Окупанти закріпилися в Рубіжному, зайшли в Попасну, але повністю їх не зайняли – голова ОВА
фото з Facebook Гайдая

Російські військові просунулись вглиб міст Рубіжного та Попасної Луганської області й закріпилися там, але повністю не зайняли.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у телеефірі

Пряма мова: "Факти є факти.. Вдалось ворогу трохи просунутись в напрямку Рубіжного, в самому місті закріпитись, але не повне місто їхнє. Трохи зайшли в Попасну.  

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Ну так буває – це війна… Не бачимо тут жодної такої прямо катастрофи. Зараз перегрупування буде і наші повибивають їх з усіх міст.

Настрої в них панічні - чому вони й закидують нас бомбами та ракетами. Вони і літаки втрачають. Вони чітко розуміють, що зараз відкинуть їх там від Києва і до нас підійде настільки величезне підкріплення, що будемо гнати аж до російського кордону".

Деталі: За словами Гайдая, великою проблемою є те, що в цих населених пунктах ще залишаються мирні жителі. Повністю забрати людей неможливо, навіть часткова евакуація проходить дуже важко, тому що окупанти постійно обстрілюють гуманітарні коридори.

ВІДЕО ДНЯ

Оновлено: За даними голови ОВА, в Рубіжному росіяни розстріляли  мирних мешканців. Повідомляється, що 23 березня  до поліції надійшло повідомлення про те, що військовослужбовці окупаційних військ РФ у м. Рубіжне зі стрілецької зброї відкрили вогонь по місцевим мешканцям.

Внаслідок чого один чоловік від отриманого вогнепального поранення загинув, ще один госпіталізований до лікарні.

Теми: Луганська областьвійна
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