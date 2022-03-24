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Оккупанты закрепились в Рубежном, зашли в Попасную, но полностью их не заняли – глава ОВА

Валентина РоманенкоЧетверг, 24 марта 2022, 10:20
Оккупанты закрепились в Рубежном, зашли в Попасную, но полностью их не заняли – глава ОВА
фото из Facebook Гайдая

Российские военные продвинулись вглубь городов Рубежное и Попасная Луганской области и закрепились там, но полностью не заняли.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в телеэфире

Прямая речь: "Факты есть факты. Удалось врагу немного продвинуться в направлении Рубежного, в самом городе закрепиться, но не весь город их. Немного зашли в Попасную.

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Ну так бывает – это война… Не видим здесь никакой прямой катастрофы. Сейчас перегруппировка будет и наши выбьют их из всех городов.

Настроения у них панические – почему они и забрасывают нас бомбами и ракетами. Они и самолеты теряют. Они ясно понимают, что сейчас отбросят их там от Киева и к нам подойдет настолько огромное подкрепление, что будем гнать вплоть до российской границы".

Детали: По словам Гайдая, большая проблема в том, что в этих населенных пунктах еще остаются мирные жители. Полностью увести людей невозможно, даже частичная эвакуация проходит очень тяжело, потому что оккупанты постоянно обстреливают гуманитарные коридоры.

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Обновлено: По данным главы ОВА, в Рубежном россияне расстреляли мирных жителей. Сообщается, что 23 марта в полицию поступило сообщение о том, что военнослужащие оккупационных войск РФ в г. Рубежное из стрелкового оружия открыли огонь по местным жителям.

В результате чего один человек от полученного огнестрельного ранения погиб, еще один госпитализирован в больницу.

Темы: Луганская областьвойна
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