Оккупанты закрепились в Рубежном, зашли в Попасную, но полностью их не заняли – глава ОВА

Российские военные продвинулись вглубь городов Рубежное и Попасная Луганской области и закрепились там, но полностью не заняли.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в телеэфире

Прямая речь: "Факты есть факты. Удалось врагу немного продвинуться в направлении Рубежного, в самом городе закрепиться, но не весь город их. Немного зашли в Попасную.

Ну так бывает – это война… Не видим здесь никакой прямой катастрофы. Сейчас перегруппировка будет и наши выбьют их из всех городов.

Настроения у них панические – почему они и забрасывают нас бомбами и ракетами. Они и самолеты теряют. Они ясно понимают, что сейчас отбросят их там от Киева и к нам подойдет настолько огромное подкрепление, что будем гнать вплоть до российской границы".

Детали: По словам Гайдая, большая проблема в том, что в этих населенных пунктах еще остаются мирные жители. Полностью увести людей невозможно, даже частичная эвакуация проходит очень тяжело, потому что оккупанты постоянно обстреливают гуманитарные коридоры.

Обновлено: По данным главы ОВА, в Рубежном россияне расстреляли мирных жителей. Сообщается, что 23 марта в полицию поступило сообщение о том, что военнослужащие оккупационных войск РФ в г. Рубежное из стрелкового оружия открыли огонь по местным жителям.

ВИДЕО ДНЯ

В результате чего один человек от полученного огнестрельного ранения погиб, еще один госпитализирован в больницу.