Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Оккупанты закрепились в Рубежном, зашли в Попасную, но полностью их не заняли – глава ОВА

Валентина РоманенкоЧетверг, 24 марта 2022, 11:20
фото из Facebook Гайдая

Российские военные продвинулись вглубь городов Рубежное и Попасная Луганской области и закрепились там, но полностью не заняли.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в телеэфире

Прямая речь: "Факты есть факты. Удалось врагу немного продвинуться в направлении Рубежного, в самом городе закрепиться, но не весь город их. Немного зашли в Попасную.

Ну так бывает – это война… Не видим здесь никакой прямой катастрофы. Сейчас перегруппировка будет и наши выбьют их из всех городов.

Настроения у них панические – почему они и забрасывают нас бомбами и ракетами. Они и самолеты теряют. Они ясно понимают, что сейчас отбросят их там от Киева и к нам подойдет настолько огромное подкрепление, что будем гнать вплоть до российской границы".

Детали: По словам Гайдая, большая проблема в том, что в этих населенных пунктах еще остаются мирные жители. Полностью увести людей невозможно, даже частичная эвакуация проходит очень тяжело, потому что оккупанты постоянно обстреливают гуманитарные коридоры.

Обновлено: По данным главы ОВА, в Рубежном россияне расстреляли мирных жителей. Сообщается, что 23 марта в полицию поступило сообщение о том, что военнослужащие оккупационных войск РФ в г. Рубежное из стрелкового оружия открыли огонь по местным жителям.

ВИДЕО ДНЯ

В результате чего один человек от полученного огнестрельного ранения погиб, еще один госпитализирован в больницу.

Темы: Луганская областьвойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Берлине давали Украине "несколько часов" после вторжения РФ, поэтому не помогали – посол

фотоВ Николаеве россияне попали в здание ОГА

фотоДелегации Украины и России встретились. Эрдоган призвал их к перемирию

Россияне демилитаризовали себя уже на 600 танков и 127 самолетов

Сводка Генштаба: Россияне бомбят украинские города, цель — хранилища горючего

У Путина назвали условие, при котором применят ядерное оружие

Все новости...
Луганская область
Ракетные удары и фосфорная бомбардировка на Луганщине: четверо погибших
В Рубежном снаряд РФ попал в многоэтажку, двое детей погибли
Луганщина: за сутки 15 разрушенных домов, погибший и пострадавшие
Последние новости
12:22
Под завалами обстрелянной ОГА в Николаеве найден погибший
12:04
Хроника войны в Украине. 34-й день ОНЛАЙН
11:53
Международный союз биатлонистов приостановил деятельность федераций РФ и Беларуси
11:53
Все аптеки обязаны принимать бумажные и электронные рецепты на лекарства – Минздрав
11:50
Кадыров выступил против переговоров: Надо уничтожить бандеровцев, а потом решать
11:42
СМИ: США хотят перекрыть РФ доступ к деталям для военной техники
11:37
Воздушные силы сбили две ракеты типа "Х", выпущенные по Львову
11:36
НБУ перечислил на нужды армии более 13 миллиардов: сколько осталось на спецсчете
11:35
В Берлине давали Украине "несколько часов" после вторжения РФ, поэтому не помогали – посол
11:33
Россияне накрыли Харьковщину из "Градов": за сутки около 280 обстрелов, есть погибший
Все новости...