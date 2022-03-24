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Жителів Маріуполя масово захоплюють та депортують до РФ – міськрада

Роман ПетренкоЧетвер, 24 березня 2022, 11:37

Жителів Лівобережного району починають масово вивозити на територію Росії, всього під незаконну депортацію потрапило близько 15 тисяч маріупольців, повідомили у міськраді.

Джерело: Маріупольська міськрада

Деталі: Зазначається, що депортували вже третину всіх мешканців, які перебувають у Лівобережному районі міста.

Міськрада повідомляє, що окупанти в ультимативній формі змушують і без того змучених війною людей сідати в автобуси. Також є відомості, що російські окупанти відбирають у людей паспорт та інші українські документи, що засвідчують особу.

Тим часом автобуси, які 24 березня виїхали із Запоріжжя до Бердянська, щоб евакуювати маріупольців, заблоковані. Мерія впевнена, що це робиться лише для того, щоб не дати людям можливості повернутись на підконтрольну Україні територію.

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Теми: МаріупольокупаціявійнаРосія
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