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Жителей Мариуполя массово захватывают и депортируют в РФ – горсовет

Роман ПетренкоЧетверг, 24 марта 2022, 10:37
Жителей Мариуполя массово захватывают и депортируют в РФ – горсовет

Жителей Левобережного района начинают массово вывозить на территорию России, всего под незаконную депортацию попало порядка 15 тысяч мариупольцев, сообщили в горсовете.

Источник: Мариупольский горсовет

Детали: Отмечается, что депортировали уже треть всех жителей, которые находятся в Левобережном районе города.

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Горсовет сообщает, что оккупанты в ультимативной форме принуждают и без того измученных войной людей садиться в автобусы. Также есть сведения, что русские оккупанты отбирают у людей паспорт и другие украинские документы, удостоверяющие личность.

Тем временем автобусы, которые 24 марта выехали из Запорожья в Бердянск, чтобы эвакуировать мариупольцев, заблокированы. Мэрия уверена, что это делается лишь для того, чтобы не дать людям возможности вернуться на подконтрольную Украине территорию.

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Темы: МариупольоккупациявойнаРосcия
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