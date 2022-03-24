Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Жителей Мариуполя массово захватывают и депортируют в РФ – горсовет

Роман ПетренкоЧетверг, 24 марта 2022, 11:37

Жителей Левобережного района начинают массово вывозить на территорию России, всего под незаконную депортацию попало порядка 15 тысяч мариупольцев, сообщили в горсовете.

Источник: Мариупольский горсовет

Детали: Отмечается, что депортировали уже треть всех жителей, которые находятся в Левобережном районе города.

Горсовет сообщает, что оккупанты в ультимативной форме принуждают и без того измученных войной людей садиться в автобусы. Также есть сведения, что русские оккупанты отбирают у людей паспорт и другие украинские документы, удостоверяющие личность.

Тем временем автобусы, которые 24 марта выехали из Запорожья в Бердянск, чтобы эвакуировать мариупольцев, заблокированы. Мэрия уверена, что это делается лишь для того, чтобы не дать людям возможности вернуться на подконтрольную Украине территорию.

Темы: МариупольоккупациявойнаРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

В Берлине давали Украине "несколько часов" после вторжения РФ, поэтому не помогали – посол

фотоВ Николаеве россияне попали в здание ОГА

фотоДелегации Украины и России встретились. Эрдоган призвал их к перемирию

Россияне демилитаризовали себя уже на 600 танков и 127 самолетов

Сводка Генштаба: Россияне бомбят украинские города, цель — хранилища горючего

У Путина назвали условие, при котором применят ядерное оружие

Все новости...
Мариуполь
7 гумкоридоров на 24 марта, под Мариуполем ждут освобождения водителей
Мэр Мариуполя уехал из города, чтобы быть на связи – глава ОВА
Российские оккупанты уничтожили музей им. Куинджи в Мариуполе
Последние новости
12:33
фотоАбрамович на переговорах нейтральная сторона, у него своя задача – источник
12:26
Гендиректор МАГАТЭ прибыл в Украину
12:25
Переговоры Украины и России в Стамбуле: интенсивные консультации по нескольким вопросам
12:24
Fitch отозвал рейтинги росбанков
12:23
аудио"По населенным пунктам ху*рь. Сравняй с землей" – СБУ перехватила разговоры оккупантов
12:22
Под завалами обстрелянной ОГА в Николаеве найден погибший
12:04
Хроника войны в Украине. 34-й день ОНЛАЙН
11:53
Международный союз биатлонистов приостановил деятельность федераций РФ и Беларуси
11:53
Все аптеки обязаны принимать бумажные и электронные рецепты на лекарства – Минздрав
11:50
Кадыров выступил против переговоров: Надо уничтожить бандеровцев, а потом решать
Все новости...