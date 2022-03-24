Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Пойду взламывать квартиры. Высоток тут дох*я": окупанти під Києвом планують "безбідне" життя

Валентина РоманенкоЧетвер, 24 березня 2022, 11:55

Російські окупанти розглядають облогу Києва, як можливість забезпечити собі "безбідне" життя.

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: Про це свідчать майже всі розмови загарбників, які наразі перебувають у Київській області, і які регулярно перехоплює СБУ.

Ці окупанти вважають, що доля "посміхнулася їм", адже поблизу столиці більше можливостей для мародерства.

На оприлюдненій нині розмові російський "вояка" просить рідних дізнатися ціну "нажитої" відеокарти та інших комплектуючих до комп’ютера. Відповідь його задовольнила настільки, що зробив висновок: "В принципе, эта командировка меня окупила".

Не засмучується навіть, що на його батьківщині ціни пішли угору, зазначаютьв  СБУ. Озвучує плани - встигнути "заробити" на безбідне життя.

Пряма мова окупанта: "Я пойду взламывать квартиры, нах*й. Высоток тут дох*я, десятиэтажных, нах*й. Буду взламывать дома".

ВІДЕО ДНЯ

Досліво СБУ: "Заспокоюючи дружину, яка закликає його не говорити про це по телефону, каже, що на фоні всіх звірств рашистів в Україні, грабунок – це не злочин: "Это х*йня. Тут по домам єб*шат с минометов".

Хоча окупанту пора згадати, що "двохсотим" награбовані речі не знадобляться".

Теми: СБУвійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Берліні давали Україні "кілька годин" після вторгнення РФ, тому не допомагали – посол

фотоУ Миколаєві росіяни влучили в будівлю ОДА

фотоДелегації України та Росії зустрілися. Ердоган закликав їх до перемир'я

Росіяни демілітаризували себе вже на 600 танків та 127 літаків

Зведення Генштабу: Росіяни бомбардують українські міста, ціль — сховища пального

У Путіна назвали умову, за якої застосують ядерну зброю

Усі новини...
СБУ
Перехоплена розмова окупантів: У Чечні й Сирії не було так, як тут
СБУ: Російським окупантам під Миколаєвом гірше, ніж у Чечні
Силовики затримали тік-токера, який виклав у мережу фото техніки ЗСУ у Києві
Останні новини
12:54
Зведення: Під Харковом ліквідували російського полковника – командира 200-ї бригади
12:45
Шойгу вирішив, що армії України "завдано суттєвої шкоди", і можна знову "звільняти Донбас"
12:33
фотоАбрамович на переговорах нейтральна сторона, у нього своє завдання – джерело
12:26
Гендиректор МАГАТЕ прибув в Україну
12:25
Переговори України та Росії у Стамбулі: інтенсивні консультації з декількох питань 
12:24
Fitch відкликав рейтинги росбанків
12:23
аудіо"По населенным пунктам ху*рь. Сравняй с землей" – СБУ перехопила розмови окупантів
12:22
Російські авіакомпанії не повернули літаки вчасно, тобто вкрали
12:22
оновленоЗ-під завалів обстріляної ОДА в Миколаєві дістали трьох загиблих
12:15
РФ намагається ввести в обіг рублі у тимчасово захоплених українських містах
Усі новини...