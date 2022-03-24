"Пойду взламывать квартиры. Высоток тут дох*я": окупанти під Києвом планують "безбідне" життя

Російські окупанти розглядають облогу Києва, як можливість забезпечити собі "безбідне" життя.

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: Про це свідчать майже всі розмови загарбників, які наразі перебувають у Київській області, і які регулярно перехоплює СБУ.

Ці окупанти вважають, що доля "посміхнулася їм", адже поблизу столиці більше можливостей для мародерства.

На оприлюдненій нині розмові російський "вояка" просить рідних дізнатися ціну "нажитої" відеокарти та інших комплектуючих до комп’ютера. Відповідь його задовольнила настільки, що зробив висновок: "В принципе, эта командировка меня окупила".

Не засмучується навіть, що на його батьківщині ціни пішли угору, зазначаютьв СБУ. Озвучує плани - встигнути "заробити" на безбідне життя.

Пряма мова окупанта: "Я пойду взламывать квартиры, нах*й. Высоток тут дох*я, десятиэтажных, нах*й. Буду взламывать дома".

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Досліво СБУ: "Заспокоюючи дружину, яка закликає його не говорити про це по телефону, каже, що на фоні всіх звірств рашистів в Україні, грабунок – це не злочин: "Это х*йня. Тут по домам єб*шат с минометов".

Хоча окупанту пора згадати, що "двохсотим" награбовані речі не знадобляться".