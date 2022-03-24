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"Пойду взламывать квартиры. Высоток здесь дох*я": оккупанты под Киевом планируют "безбедную" жизнь

Валентина РоманенкоЧетверг, 24 марта 2022, 10:55

Российские оккупанты рассматривают осаду Киева, как возможность обеспечить себе "безбедную" жизнь.

Источник: Служба безопасности Украины

Детали: Об этом свидетельствуют почти все разговоры захватчиков, которые находятся в Киевской области, и которые регулярно перехватывает СБУ.

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Эти оккупанты считают, что судьба "улыбнулась им", ведь возле столицы больше возможностей для мародерства.

На обнародованном ныне разговоре российский "вояка" просит родных узнать цену "нажитой" видеокарты и других комплектующих к компьютеру. Ответ его удовлетворил настолько, что заключил: "В принципе, эта командировка меня окупила".

Не огорчается даже, что на его родине цены ушли вверх, отмечают в СБУ. Озвучивает планы – успеть "заработать" на безбедную жизнь.

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Прямая речь оккупанта: "Я пойду взламывать квартиры, нах*й. Высоток здесь дох*я, десятиэтажных, нах*й. Буду взламывать дома".

Дословно СБУ: "Успокаивая жену, которая призывает его не говорить об этом по телефону, говорит, что на фоне всех зверств рашистов в Украине, грабеж – это не преступление: "Это х*йня. Здесь по домам еб*шат из минометов".

Хотя оккупанту пора вспомнить, что "двухсотым" награбленные вещи не понадобятся".

Темы: СБУвойна
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